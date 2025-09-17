एटापल्ली तालुक्यातील मोडस्के जंगलात चकमक; दोन नक्षलवादी महिला ठार
गडचिरोलीत नक्षलवादाविरोधात पोलीस दलांचं अभियान अधिक तीव्र झालंय. एटापल्ली तालुक्यातील मोडस्के जंगल परिसरात झालेल्या एका चकमकीत पोलिसांनी दोन महिला नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला.
Published : September 17, 2025 at 4:45 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 5:31 PM IST
गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यातील गट्टा जांबिया पोस्ट हद्दीतील मोडस्के जंगल परिसरात बुधवारी (17 सप्टेंबर) सकाळी झालेल्या चकमकीत दोन नक्षलवादी महिला ठार आहेत. घटनास्थळावरून एके-47 रायफल, एक अत्याधुनिक पिस्तूल, जिवंत दारूगोळा आणि मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवादी साहित्य जप्त करण्यात आलं. चकमकस्थळी शोधमोहीम सुरू असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली.
गोपनीय माहितीच्या आधारे केली कारवाई : छत्तीसगडमध्ये सुरू असलेल्या नक्षली अभियानामुळं नक्षली गडचिरोलीच्या सीमाभागात सक्रिय झाले आहेत. 17 सप्टेंबरला गडचिरोली पोलिसांना गट्टा दलमचे काही माओवादी दबा धरून बसल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. यानंतर अप्पर पोलीस अधीक्षक अहेरी सत्य साई कार्तिक यांच्या नेतृत्वाखाली सी-60 चे पथक अहेरीहून रवाना करण्यात आले. दरम्यान, गट्टा जांबिया पोलीस आणि सीआरपीएफ 191 बटालियनच्या ई कंपनीनं जंगल परिसराला वेढा घातला.
नक्षलवाद्यांनी जंगलातच काढला पळ : शोधमोहिमेदरम्यान गट्टा पोलीस दल आणि राखीव पोलीस दल 191 च्या जवानांनी परिसराला वेढा घातला. यावेळी जंगलात लपून बसलेल्या नक्षलवाद्यांनी पोलिसांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. यानंतर पोलिसांनीही नक्षलवाद्यांच्या गोळीबाराला तत्काळ प्रत्युत्तर दिलं. यावेळी पोलिसांचा वाढता दबाव वाढल्यानंतर नक्षलवाद्यांनी जंगलात पळ काढला. त्यानंतर जवानांनी परिसराची झडती घेतली असता दोन महिला नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळले. अद्यापही मोडस्के जंगल परिसरात शोधमोहीम सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
नक्षलवाद्यांकडं सापडल्या एके-47 रायफल : नक्षलवाद्यांशी झालेल्या चकमकीनंतर पोलिसांनी परिसराची झडती केली. त्यावेळी पोलिसांना 2 महिला नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळले. तेथून पोलिसांनी एक स्वयंचलित एके-47 रायफल, एक अत्याधुनिक पिस्तूल, जिवंत दारूगोळा आणि मोठ्या प्रमाणावर माओवादी साहित्य जप्त केलं. सध्या या जंगल परिसरात नक्षलवादविरोधी अभियान सुरूआहे. पोलीस आणखी शोध घेत आहेत. या कारवाईमुळे नक्षलवाद्यांच्या कारवायांना मोठा धक्का बसल्याचे मानलं जातय.
हेही वाचा :