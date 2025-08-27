गडचिरोली - पोलिसांना नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईत मोठं यश मिळालं आहे. महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या सीमावर्ती भागात पोलिसांनी चार नक्षलवाद्यांना चकमकीत ठार केलं आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या मोहिमेला मोठा धक्का बसला आहे.
गडचिरोली जिल्हा आणि छत्तीसगड राज्यातील नारायणपूर सीमेवरील कोपर्शी जंगल परिसरात आज सकाळी पोलीस आणि नक्षलवादी यांच्यात जोरदार चकमक झाली. तब्बल आठ तास चाललेल्या या चकमकीत गडचिरोली विभागातील गट्टा दलम आणि कंपनी क्रमांक १० शी संबंधित चार जहाल नक्षलवादी ठार झाले आहेत. ठार झालेल्या नक्षलवाद्यामध्ये एका पुरुषासह तीन महिलांचा समावेश आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा जप्त करण्यात केला आहे.
शोधमोहीम सुरूच- कोपर्शी जंगल परिसरात परिसरात अजूनही उर्वरित नक्षलवादी लपून बसल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलीस दलाकडून नक्षलवाद विरोधी अभियान सुरू ठेवण्यात आलं आहे. गडचिरोली जिल्हा पोलीस दल आणि केंद्रीय सुरक्षा दल संयुक्तरीत्या जंगल परिसरात नक्षलवाद्यांचा शोध घेत आहेत.
- मे २०५ मध्ये महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर असलेल्या नव्याने स्थापन झालेल्या कवंडे पोलीस स्टेशन परिसरात पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये भीषण चकमक झाली, या चकमकीत चार जहाल नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात पोलिसांना यश आलं होतं.
- फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नक्षलवाद्यांनी पोलिस खबरी असल्याच्या संशयावरून एका ४५ वर्षीय व्यक्तीची हत्या केली होती. ही हत्या गडचिरोलीच्या दक्षिणेला असलेल्या भामरागड तहसीलमधील कीर गावात केलीहोती. मृतदेहाजवळून नक्षलवाद्यांच्या गटाचे पत्रकेही जप्त करण्यात आली होती. या वर्षी नक्षलवाद्यानं नागरिकांची हत्या करण्याची ही पहिलीच घटना होती.
- नववर्षाच्या सुरुवातीलाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर वरिष्ठ कॅडर विमला चंद्र सिडाम उर्फ तारक्का यांच्यासह एकूण ११ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. या सर्व नक्षलवाद्यांच्या डोक्यावर १.०३ कोटी बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. दंडकारण्य झोनल कमिटीचा सदस्य विमला चंद्र सिडाम उर्फ तारक्का ही गेल्या ३८ वर्षांपासून नक्षलवादी चळवळीत सहभागी होती. नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये शौर्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सी-६० कमांडो आणि अधिकाऱ्यांचा सन्मानही केल होता. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांच्या संख्येत वाढ होत असताना महाराष्ट्र लवकरच नक्षलवाद्यांच्या धोक्यापासून मुक्त होईल, असा मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासदेखील व्यक्त केला होता.
मंगळवारी छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी ताब्यात- नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात सुरक्षा दलाकडून नक्षलविरोधी मोहिमा सातत्यानं सुरू आहेत. सुकमा जिल्ह्यात पोलिस आणि सीआरपीएफ पथकानं मंगळवारी नक्षलवाद्यांविरोधात मोठी कारवाई केली. कोंटाच्या किंडरेलपाड येथे नक्षलवाद्यांविरुद्ध फोर्सचे जवान मोहीम राबवत असताना त्यांनी कुख्यात नक्षलवादी मुचकी देवाला ताब्यात घेतलं. हा नक्षलवादी गेल्या 9 वर्षांपासून नक्षलवादी संघटनेत सक्रिय होता. सुकमा पोलीस निरीक्षक सलीम खाखा आणि सीआरपीएफ सहाय्यक कमांडंट रवी प्रकाश यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी जंगलात लपवलेले त्याचे नक्षलवादी साहित्य जप्त केले.
सलवा जुडूम बंद झाल्यानं बी. सुदर्शन रेड्डी यांना विरोध- २०२५ च्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत बस्तर आणि सलवा जुडुमची नावे चर्चेत आली आहेत. विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून बी सुदर्शन रेड्डी यांचे नाव जाहीर होताच सत्ताधारी पक्षानं त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रेड्डी यांच्यावर नक्षलवादाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला. त्यावरून काँग्रेस संतप्त झाली आहे. दरम्यान, छत्तीसगडच्या कांकेर जिल्ह्यातून एका व्यक्तीनं खासदाराला पत्र लिहिल्याचा दावा केला जात आहे. या पत्रातील दाव्यानुसार हा व्यक्ती दिव्यांग असून शेती करत आहे.
काय म्हटलं आहे पत्रात?- एकेकाळी दक्षिण बस्तरमध्ये नक्षलवादाच्या विरोधात सलवा जुडूम चळवळ जोरात सुरू होती. बस्तरचे लोक नक्षलवाद्यांची दहशत संपवू इच्छित होते. परंतु २०११ मध्ये दिल्ली न्यायालयानं सलवा जुडूमवर बंदी घातली. सलवा जुडूममध्ये सहभागी असलेले सर्व लोक त्यांच्या गावी परत गेले. त्यानंतर नक्षलवाद्यांनी सलवा जुडूममध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना मारण्यास सुरुवात केली. त्यात अनेक लोक मारले गेल आणि अनेक दिव्यांग झाले. सलवा जुडूम बंद झाले नसते तर बस्तरमधील नक्षलवाद संपला असता. त्यामुळे सलवा जुडून बंद करण्याचे आदेश देणाऱ्या बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे त्यांना पाठिंबा देऊ नये, असे पत्रात म्हटलं आहे.
