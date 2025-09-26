भामरागडचा संपर्क पुन्हा तुटला; पर्लकोटा नदीला आलेल्या पुरामुळे 50 हून अधिक गावं प्रभावित
गडचिरोली जिल्ह्यात सततच्या पावासमुळे बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, यंदा पाचव्यांदा भामरागड तालुक्याचा जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आहे.
Published : September 26, 2025 at 11:23 AM IST
गडचिरोली : यंदाच्या पावसाळ्यात पाचव्यांदा भामरागड तालुक्याचा जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आहे. गुरुवारी (25 सप्टेंबर) छत्तीसगड आणि भामरागड तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पर्लकोटा नदीला पूर आला. आल्लापल्ली-भामरागड राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलावर पाणी आल्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी 50 हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला आहे.
भामरागडमध्ये अनेक वाहनं अडकली : गुरुवारी सकाळपासूनच गडचिरोली जिल्ह्यात संततधार पाऊस सुरू होता. डोंगराळ भागातून वाहून येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्यानं पर्लकोटा नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली. पुलावर पाणी आल्यामुळे प्रशासनानं खबरदारीचा उपाय म्हणून पुलावर बॅरिकेड्स लावले आहेत. महसूल आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांची बंदोबस्तासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे भामरागडमध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या अनेक बसगाड्या तसेच खासगी वाहनं अडकून पडली आहेत.
2019 च्या आठवणी ताज्या : गेल्या काही वर्षांत पर्लकोटा नदीच्या पुरामुळे भामरागड तालुक्यातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः 22 सप्टेंबर 2019 रोजी या नदीला आलेल्या प्रचंड पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. त्यावेळी अनेक घरं, शेती आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. तसेच नागरिकांना मोठ्या हालअपेष्टांना सामोरं जावं लागलं होतं. पावसाळ्यात वारंवार पूरस्थिती निर्माण होत असल्यानं भामरागड तालुका अक्षरशः ‘द्वीपकल्पा’सारखा बनला आहे. आतापर्यंत पाच वेळा तालुक्याचा जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटल्यामुळे शाळकरी विद्यार्थी, शेतकरी, रुग्ण तसेच नोकरदार वर्ग यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
गडचिरोलीत पर्यायी मार्गांची गरज : दिलासादायक बाब म्हणजे, सध्या पावसाची तीव्रता कमी झाली असून हवामान स्थिर आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, दुपारपर्यंत पुलावरील पाणी ओसरण्याची शक्यता आहे. मात्र, वारंवार निर्माण होणाऱ्या या परिस्थितीमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्गांची गरज पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.
मान्सून अजूनही अॅक्टिव्ह मोडवर - सध्या परतीच्या वाटेवर असलेले नैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मान्सून धुमाकूळ घालत आहे. विदर्भात मान्सून अजूनही अॅक्टिव्ह मोडवर असल्याचं प्रादेशिक हवामान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात विदर्भात परतीच्या पावसाला सुरुवात होईल, अशी माहिती नागपूर हवामान केंद्राकडून देण्यात आली आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. त्यामुळेच चक्रीवादळ हे मध्य भारताच्या दिशेनं वाटचाल करीत आहे. त्याचा प्रभाव नागपूर आणि विदर्भात तीव्रतेनं जाणवणार आहे. त्यामुळे या आठवड्यातही मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे.
