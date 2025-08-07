गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील काटली गावाजवळ गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या सहा विद्यार्थ्यांना ट्रकनं जोरदार धडक दिली. या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. उर्वरित दोघांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
अपघातानंतर ट्रक चालक पसार : ही घटना पहाटे सुमारे 5 ते 6 वाजण्याच्या सुमारास घडली. काटली इथले सहा विद्यार्थी नियमित व्यायामासाठी रस्त्यावर चालत असताना भरधाव ट्रक त्यांच्या अंगावरुन गेला. या भीषण अपघातात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला तर दोन विद्यार्थ्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या अपघातानंतर ट्रक चालक ट्रकसह घटनास्थळावरून पसार झाला. या अपघातात तरुण विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यामुळं संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली.
पोलीस तपास सुरू : अपघातानंतर संतप्त गावकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र चक्काजाम आंदोलन केलं. या भीषण अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी गर्दी नियंत्रणात घेत तपास सुरू केला. तपासाची चक्रे फिरवत पोलिसांनी ट्रक आणि ट्रक चालकाचा शोध घेण्याचं काम सुरू केलं आहे. अपघातानंतर पोलिसांनी परिसरातील येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी केली.
अपघातात चौघांचा मृत्यू, दोन गंभीर : तनवीर बालाजी मानकर (16), टिंकू नामदेव भोयर (14), दुष्यांत दुर्योधन मेश्राम (15) आणि तुषार राजू मारबते (14) (सर्व रा. काटली, ता. गडचिरोली) यांचा अपघातात मृत्यू झाला. तर, आदित्य धनंजय कोहपरे (14) आणि क्षितीज तुळशीदास मेश्राम (13) हे विद्यार्थी गंभीर आहेत.
गावकऱ्यांचा संताप : या घटनेनंतर काटली गावातील नागरिक आक्रोश करत रस्त्यावर उतरले. संतप्त गावकऱ्यांनी गडचिरोली-नागपूर मार्ग रस्ता रोखून बंद केला. यामुळं वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली. दरम्यान, गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर असलेल्या शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी घटनास्थळी भेट देत ग्रामस्थांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, संतप्त ग्रामस्थांनी मागील अनेक अपघातांकडं लक्ष वेधून, वाहनांची वेगमर्यादा, सिग्नल, स्पीड ब्रेकर, वळणे आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना त्वरित राबवाव्यात, अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांचा तातडीनं हस्तक्षेप : घटनेची गंभीर दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं जखमींना नागपूर इथं हलवण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुर्घटनेबाबत शोक व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत आणि जखमींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून उचलला जाईल, असं जाहीर केलं.
