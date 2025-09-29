ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडूनही अपेक्षित निधी मिळायला पाहिजे; सुनील तटकरेंची प्रतिक्रिया

राज्यात यावर्षी परतीच्या मुसळधार पावसामुळं शेतकऱ्यांच्या पिकाचं अतोनात नुकसान झालं आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. यावर सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

खासदार सुनील तटकरे
रायगड : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.पावसाळा संपण्याच्या वाटेवर असताना मुसळधार पावसामुळं (Heavy Rain) पिकांचं अतोनात नुकसान झालंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी राज्यातील घडामोडींवर भाष्य करताना महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. अहिल्यानगर लाठीचार्ज, शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती आणि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरील वाद याबाबत त्यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केलं.



शेतकऱ्यांना त्वरित मदत देणं आवश्यक : शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीकडं लक्ष वेधताना तटकरे यांनी म्हटलं की, "महादेव जानकर यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सर्व योजना थांबवून राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन केलं आहे. खरंच उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर राज्य सरकारने गंभीरपणे लक्ष घालून तातडीनं निर्णय घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडूनही अपेक्षित निधी मिळायला पाहिजे. एचडीआरएफ आणि एनडीआरएफ यांच्या निकषांनुसार त्वरित मदत देणं आवश्यक आहे."

प्रतिक्रिया देताना खासदार सुनील तटकरे



दहशतवाद्यांना कठोर दिलं उत्तर : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याबाबत खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना तटकरे म्हणाले, "हा सामना दुबईत खेळला गेला होता. मग संजय राऊत यांनी याबाबत कुठे बॉयकॉट केला हे पाहायला हवं. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहलगाम हल्ल्यानंतर तिन्ही सैन्य दलांच्या मदतीने दहशतवाद्यांना कठोर उत्तर दिलं आहे. पंतप्रधान नेहमीच अशा प्रसंगी योग्य निर्णय घेतात आणि कुठलीही तडजोड करत नाहीत. परंतु, परदेशात खेळला गेलेला सामना बॉयकॉट करणे योग्य नाही. तरीदेखील ज्या देशातून दहशतवादी हल्ले होतात, त्या देशासोबत क्रिकेट सामना खेळणे योग्य नाही."

माझ्याकडं अद्याप घटनेची संपूर्ण माहिती नाही : अहिल्यानगर येथे झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणाबाबत खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितलं की, "या घटनेची संपूर्ण माहिती माझ्याकडं अद्याप आलेली नाही. मात्र, लवकरच याची माहिती घेऊन या संदर्भात भाष्य करेन."

