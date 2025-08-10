मुंबई List Of Vande Bharat Trains in Maharashtra : वंदे भारत एक्सप्रेस ही भारतीय रेल्वेद्वारे चालवली जाणारी एक रेल्वे सेवा आहे. शताब्दी एक्सप्रेस प्रमाणेच, ही रेल्वे सेवा आहे जी दिवसभरात कमी अंतरावर प्रमुख शहरांना जोडते. वंदे भारत ट्रेनची (Vande Bharat Train) रचना आरडीएसओनं केली आहे आणि इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF) द्वारे उत्पादित केली आहे. ती कमी खर्चाच्या देखभाल आणि ऑपरेशनल ऑप्टिमायझेशनसाठी बांधण्यात आली आहे. 27 जानेवारी 2019 रोजी, ट्रेन 18 संच वापरणाऱ्या सेवांना 'वंदे भारत एक्सप्रेस' असं नाव देण्यात आलं. वंदे भारत ट्रेनची पहिली सेवा 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरु झाली. आजघडीला देशभरात वंदे भारत एक्सप्रेस सुमारे 75 मार्गांवर धावत आहे. तर महाराष्ट्रात आता 12 वंदे भारत धावत आहेत. दिल्ली ते भोपाळ धावणाऱ्या वंदे भारतचा वेग ताशी 160 किमी ठेवण्यात आला आहे, तर इतर ट्रॅकवर तिचा वेग ताशी सुमारे 110-130 किमी आहे.
राज्याला मिळाली 12वी वंदे भारत : आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बंगळुरू रेल्वे स्थानकावरुन अजनी (नागपूर) ते पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यामातून हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आलं. यासह ही राज्यातील 12वी वंदे भारत ठरली तर नागपूरहून धावणारी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ठरली आहे.
देशातील सर्वात लांब पल्ल्याची वंदे भारत राज्यात : आतापर्यंत, देशातील सर्वात लांब अंतराचा वंदे भारतचा विक्रम नवी दिल्ली आणि वाराणसी दरम्यान धावणाऱ्या वंदे भारतच्या नावावर होता. ही ट्रेन 759 किमी अंतर कापते. परंतु अजनी आणि पुणे दरम्यान धावणारी वंदे भारत एक्सप्रेसनं वाराणसी वंदे भारतचा विक्रम मोडला. अजनी (नागपूर) ते पुणे वंदे भारत ही देशातील सर्वात लांब अंतराची वंदे भारत असेल. ही वंदे भारत 881 किलोमीटर अंतर कापेल.
वंदे भारत ट्रेनची वैशिष्ट्ये :
- पूर्ण वातानुकूलित कोच
- ऑटोमॅटिक तापमान नियंत्रण
- आरामदायी एर्गोनॉमिक सीट्स,LED एंबियंट लाइटिंग
- मोठी पॅनोरमिक खिडक्या- बायो-वॅक्यूम शौचालये
- अग्निसुरक्षा प्रणाली, CCTV देखरेख, इंटरकॉम सुविधा
- रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग प्रणाली (30% ऊर्जा बचत)
- ड्युअल सस्पेंशन सिस्टम
- उच्च वेगावरही आरामदायी प्रवास'मेक इन इंडिया' उपक्रमाचे प्रतीक असलेली ही गाडी आधुनिक तंत्रज्ञान व आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
देशात तीन प्रकारच्या वंदे भारत : सध्या देशात तीन प्रकारच्या वंदे भारत एक्सप्रेस धावत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे 20 कोच असलेली. यामध्ये नवी दिल्ली आणि वाराणसी दरम्यान धावणारी वंदे भारतचा समावेश आहे. तर काही वंदे भारतमध्ये 16 कोच आहेत याशिवाय काही वंदे भारतमध्ये ८ कोच आहेत. या गाड्यांमध्ये दोन प्रकारचे वर्ग उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे चेअर कार (CC) आणि दुसरी म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह चेअर कार (EC). चेअर कार (CC) मध्ये सामान्य बसण्याची व्यवस्था आहे, तर एक्झिक्युटिव्ह चेअर कार (EC) मध्ये अधिक आरामदायी जागा आहेत आणि काही अतिरिक्त सुविधा देखील उपलब्ध आहेत. ही सामान्य ट्रेनच्या फर्स्ट एसी क्लासच्या बरोबरीची आहे.
महाराष्ट्रातून धावणाऱ्या वंदे भारतची यादी :
- 20101/20102 - नागपूर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस
- 20669/20670 - हुबळी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस
- 20673/20674 - श्री छत्रपती शाहु महाराज टर्मिनस कोल्हापूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस
- 20705/20706 - जालना-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस
- 20825/20826 - बिलासपूर-नागपूर वंदे भारत एक्सप्रेस
- 20901/20902 - मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कॅपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस
- 20911/20912 - इंदौर-नागपूर वंदे भारत एक्सप्रेस
- 22223/22224 - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई-साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेस
- 22225/22226 - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेस
- 22229/22230 - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई-मडगाव (गोवा) वंदे भारत एक्सप्रेस
- 22961/22962 - मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस
- 26101/26102 - पुणे-अजनी (नागपूर) वंदे भारत एक्सप्रेस*
