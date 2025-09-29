ETV Bharat / state

'अनाथ' ते 'स्वनाथ' : एक टक्का आरक्षणामुळं 765 अनाथ बनले 'साहेब', सरकारी नोकरीत निवड

अनाथांना केवळ संधीच दिली नाही, तर त्यांच्या स्वप्नांना नवं बळ दिलं. फेब्रुवारी 2018 पासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि लवकरच सकारात्मक परिणाम दिसू लागले.

Orphan to Self-Reliant 1% Reservation
एक टक्का आरक्षणामुळं 765 अनाथ बनले 'साहेब' (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 12:13 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासात अलिकडेच एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं गेलंय, ज्यानं हजारो अनाथांच्या जीवनात आशेचा किरण पेरला. 17 जानेवारी 2018 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत एक टक्का समांतर आरक्षण जाहीर केलं. असा निर्णय घेणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं. या निर्णयानं अनाथांना केवळ संधीच दिली नाही, तर त्यांच्या स्वप्नांना नवं बळ दिलं. फेब्रुवारी 2018 पासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि लवकरच सकारात्मक परिणाम दिसू लागले.

आरक्षण फक्त नोकरीपुरतं मर्यादित नाही : आतापर्यंत 765 अनाथ उमेदवारांना सरकारी सेवेत स्थान मिळालं, तर 10 हजार 500 हून अधिक जणांना अनाथ प्रमाणपत्र मिळालं. यात ‘अ’ श्रेणीत 4, ‘ब’ श्रेणीत 65, ‘क’ श्रेणीत 679, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील 12, आणि ‘ड’ श्रेणीतील 5 उमेदवार विविध सरकारी विभागांत अधिकारी आणि कर्मचारी म्हणून निवडले गेले आहेत. हे आरक्षण फक्त नोकरीपुरतं मर्यादित नाही, तर शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहं आणि व्यावसायिक शिक्षण प्रवेशासाठीही लागू आहे. यामुळं अनाथ मुलांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या नव्या संधी खुल्या झाल्या, असं महिला आणि बालविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी राजेश जाधव यांनी सांगितलं.

अन् अनाथ योगेश बनला स्वनाथ! : या योजनेचा खरा प्रभाव दिसतो तो योगेश नागेलवारसारख्यांच्या यशोगाथांमधून. अमरावतीचा योगेश लहानपणीच आई-वडिलांचं छत्र गमावून अनाथाश्रमात वाढला. “आई-वडिलांना मी कधी पाहिलंच नाही. पहिली ते दहावीपर्यंतचं शिक्षण अनाथाश्रमात झालं,” असं तो सांगतो. वयाच्या 18व्या वर्षी आश्रमातून बाहेर पडावं लागलं, तेव्हा भविष्य अनिश्चित होतं. पण एक टक्का आरक्षणानं त्याच्या आयुष्याला दिशा दिली. योगेशची निवड महावितरणमध्ये विद्युत सहाय्यक म्हणून झाली आणि सध्या तो पालघर जिल्ह्यात कार्यरत आहे. “हे आरक्षण नसतं, तर इतक्या मोठ्या नोकरीची स्वप्नं पाहणंही अशक्य होतं,” असं तो अभिमानानं सांगतो. योगेशच्या यशात तर्पण फाऊंडेशनचा मोलाचा वाटा आहे. “त्यांनी माझी मुलाप्रमाणे काळजी घेतली. मेस, खोलीचं भाडं, शिक्षणाचा खर्च, कोर्सेसचे पैसे, सर्व काही त्यांनी पुरवलं,” असं योगेश भावूकपणे सांगतो. श्रीकांत भारतीय, श्रेया भारतीय, सारिका मॅडम आणि ऊर्जा ताई यांनी मला आई-वडिलांसारखं प्रेम आणि आधार दिला, असं त्यानं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

सामाजिक परिवर्तनाचा पाया : हा निर्णय अनाथांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थानं प्रकाश घेऊन आला. कोणी पोलीस अधिकारी, कोणी प्रशासकीय अधिकारी, तर कोणी अन्य महत्त्वाच्या पदांवर आपलं स्थान निर्माण करत आहे. या योजनेनं अनाथांना नोकरीबरोबरच समाजात सन्मानानं जगण्याची संधी दिली. “आम्ही फक्त नोकरी मिळवली नाही, तर आमच्या स्वप्नांना दिशा मिळाली,” असं योगेश म्हणतो. ही यशोगाथा फक्त त्याची नाही, तर शेकडो अनाथ तरुणांची आहे, ज्यांना या योजनेनं नव्या संधी दिल्या. हा निर्णय अनाथांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न आहे. एक टक्का आरक्षणाचा हा प्रकाशकिरण भविष्यात आणखी अनेकांना प्रेरणा देत राहील आणि त्यांच्या स्वप्नांना नवी उभारी देईल.

लाभ कसा मिळवायचा? : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराकडे राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागानं जारी केलेलं अनाथ प्रमाणपत्र आणि अधिवास प्रमाणपत्र असणं आवश्यक आहे. जिल्हा आणि बालविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून, काटेकोर चौकशीनंतर हे प्रमाणपत्र मिळतं. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक आहे, ज्यामुळे पात्र उमेदवारांना संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो, असं या विभागातील वरिष्ठ अधिकारी राजेश जाधव यांनी सांगितलं.

