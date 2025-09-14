ETV Bharat / state

इंजिनिअरिंगची नोकरी सोडून तरुणाची 51देशात भ्रमंती; पाकिस्तानात दिला शांतीचा संदेश, चीनमध्ये मिळाला मायेचा स्पर्श

अहिल्यानगरचा एक युवक जगभर शांतीचा संदेश देत निघाला आहे. 5 वर्षांत ते 51 देश फिरले. यापैकी 20 देश सायकलवर आणि 31 देश पायी पार केले.

Nitin Sonawane
नितीन सोनवणे यांची शांती यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2025 at 9:13 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 9:19 AM IST

3 Min Read
ठाणे : आजच्या धकाधकीच्या आणि संघर्षांनी भरलेल्या जगात दहशतवाद, युद्ध, द्वेष आणि हिंसेचं प्रमाण वाढत आहे. अहिल्यानगरचा एक तरुण शांततेचा संदेश घेऊन जगभर पायी फिरला. नितीन सोनवणे असं या युवकाचं नाव आहे. नितिन यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. टेलिकॉम इंजिनिअरची नोकरी सोडून त्यांनी मानवतेसाठी सुरू केलेली ‘शांती यात्रा’ हा एक अद्भुत प्रवास आहे. यात त्यांनी विविध देशांमध्ये पायी आणि सायकलवर भ्रमंती केली. त्यांनी महात्मा गांधीजींच्या अहिंसेचा संदेश दिला. चला, तर मग जाणून घेऊया नितीन सोनवणे यांच्या या अद्भुत प्रवासाची कहाणी.

शांततेचा संदेश देण्यासाठी एक तरुण जगभर पायी फिरतो, या गोष्टीवर विश्वास ठेवणं थोडंसं कठीणच आहे. पण अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 34 वर्षीय नितीन सोनवणे यांनी हे प्रत्यक्षात सिद्ध करून दाखवलं आहे. टेलिकॉम इंजिनिअर असलेल्या नितीन यांनी वयाच्या 23 व्या वर्षी नोकरीचा राजीनामा दिला. पैसा, पद, सुखसोयी असूनही त्यांचं मन व्यथित होतं. 'मी या पृथ्वीवर आलोय मानवतेसाठी' ही जाणीव त्यांना शांततेच्या मार्गावर घेऊन गेली. महात्मा गांधींचं सत्य आणि अहिंसा, तसेच गौतम बुद्धांची करुणा यांचा प्रसार करणं हे त्यांच्या जीवनाचं प्रमुख उद्दिष्ट झालं आहे.

Nitin Sonawane
लाहोरमध्ये नितीन सोनवणे (ETV Bharat)

यात्रेची सुरुवात : नितीन सोनवणे यांनी त्यांच्या यात्रेची सुरुवात 18 नोव्हेंबर 2016 रोजी वर्ध्याच्या सेवाग्राम आश्रमातून सुरू केली. त्यांनी या यात्रेला ‘शांती यात्रा’ असं नाव दिलं. सुरुवातीला त्यांच्या प्रवासात सोबतीला मित्र होते. पण, प्रवास जसजसा कठीण होत गेला तसतसे नितीन एकटेच राहिले. पण तरीही त्यांनी कधी हार मानली नाही. 5 वर्षांत त्यांनी तब्बल 51 देश पिंजून काढले आहेत. त्यापैकी 20 देश सायकलवर आणि 31 देश पायी चालत पार केले. आफ्रिका, युरोप, अमेरिका आणि आशियातील देश फिरताना त्यांच्यावर काहीवेळा सीमा अधिकाऱ्यांनी संशय घेतला. तर कधी तहानेनं करणाऱ्या वाळवंटातून त्यांना संकटांना सामोरं जावं लागलं.

Nitin Sonawane's peace journey
नितीन सोनवणे यांची शांततेसाठी पदयात्रा (ETV Bharat)

यात्रदरम्यान आलेले अनुभव : चीनमध्ये एका महिलेनं त्यांच्यावर मातेसारखं प्रेम केलं. तर जपानमध्ये हिरोशिमा-नागासाकीच्या स्मृतींनी त्यांना शांततेचं महत्त्व अुभवलं. दक्षिण कोरियात त्यांनी जेजू बेटावरील सत्याग्रहात सहभाग घेतला. शांती यात्रेत अफगाणिस्तानचा टप्पा सर्वात कठीण ठरला. तिथं 50 डिग्री तापमान आणि उपासमारीचा सामना करावा लागला. तरीही नितीन पुढे चालत राहिले. पाकिस्तानातील कराची, लाहोर येथे लोकांनी त्यांचं मनापासून स्वागत केलं. शाळेच्या भिंतीवर त्यांनी 'शांतीची भिंत' असं लिहून उद्घाटनासाठी त्यांचं नाव कोरलं गेलं. लाहोरहून आणलेलं आंब्याचं रोपटं त्यांनी पुण्यात लावलं. हे रोपटं एक दिवस भारत-पाक मैत्रीचं प्रतीक बनेल, असा त्यांचा विश्वास आहे. यादरम्यान, एका लहान मुलानं विचारलं, 'तुमच्याकडे शस्त्र नाही. सैन्य नाही, मग तुम्ही शांतता कशी आणाल?' त्यावर नितीन म्हणाले, 'माझं शस्त्र म्हणजे प्रेम आहे.' त्या क्षणी मुलानं आपला पेन पुढे करत म्हटलं, 'हे तुमचं शस्त्र.'

Nitin Sonawane's peace journey
नितीन सोनवणे (ETV Bharat)

संपूर्ण अमेरिका पायी पार केली : 2025 मध्ये त्यांनी ‘वॉकिंग विथ पीस’ या मोहिमेतून संपूर्ण अमेरिका पायी पार केली. 5 हजार 142 किमी अंतर, 212 दिवसांचा प्रवास, 52 लाख पावलं आणि 6 जोड शूज झिजवून शेवटी त्यांनी वॉशिंग्टन डी.सी. येथील गांधी पुतळ्यासमोर यात्रा पूर्ण केली. हा क्षण त्यांच्या आयुष्यातील सुवर्णक्षण ठरला. अमेरिकेत अनेक कुटुंबं, विद्यार्थी, शेतकरी यांनी त्यांना अन्न, निवारा आणि आपुलकी दिली. भारतीय असल्याचा अभिमान त्यांना नेहमीच जाणवला. ते म्हणतात, 'भारत म्हणजे शांततेची परंपरा.'

Nitin Sonawane
नितीन सोनवणे (ETV Bharat)

'माजा कोएने आंतरराष्ट्रीय शांतता पुरस्कार' प्राप्त : आजपर्यंत नितीन सोनवणे यांनी 26 हजार किमी पायी आणि 25 हजार किमी सायकलवरून जगभर प्रवास केला आहे. त्यांना 'माजा कोएने आंतरराष्ट्रीय शांतता पुरस्कार' ही मिळाला आहे. पण, त्यांच्यासाठी लोकांचा विश्वास हे सर्वात मोठे बक्षीस आहे. नितीन म्हणतात, 'प्रेम, विश्वास आणि करुणा या सीमेपलीकडे गोष्टी आहेत. दयाळूपणा लोकांना एकत्रित जोडतो. जग अजूनही प्रेमावर चालतं, द्वेषावर नाही.' आज नितीन सोनवणे हे एक नाव नाही तर एक चळवळ बनली आहे. त्यांनी दाखवून दिलं की एकटा माणूस लाखो लोकांना प्रेरणा देऊ शकतो.

