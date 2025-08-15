मुंबई : वयामुळं त्यांना जास्त त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यायची हा विचार करत त्यांच्या घरात प्रवेश करताच आधीच तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही. फक्त तुमच्याकडून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आशीर्वादासाठी व्हिडिओ हवाय असं म्हटलं आणि त्यावर "लेकिन स्वतंत्रता कि लडाई तो डिटेल में बतानी होगी", असं उत्तर देत या 101 वय असलेल्या या खेळाडूने पहिल्याच बॉलवर चौकार मारला. गुणवंतराय गणपतलाल पारीख म्हणजेच जी. जी. पारीख असं त्यांचं नाव. ऑगस्ट 1942 मध्ये महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील निर्णायक आंदोलन पुकारलं गेलं. ‘करो या मरो’ म्हणत महात्मा गांधींनी ब्रिटिशांना ‘चले जाव’ असं ठणकावलं.
तल्लख स्मरणशक्तीमुळे जुन्या आठवणींमध्ये रमले जी जी : 'चले जाव' चळवळी दरम्यान 19 वर्षीय जी जी यांनी मुंबईमधील गोवालिया टँक मैदानातून म्हणजेच आताच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानतुन सुरुवात झालेल्या या ऐतिहासिक आंदोलनात सहभाग घेतला. त्यातील महत्त्वाची बाब सांगताना जी जी यांनी त्यांचे मित्र आणि गुरु युसुफ मेहेरअली हे ‘क्वीट इंडिया’ या घोषणेचे जनक असल्याचे सांगितले. जी जींनी 1942 च्या ‘चले जाव’ आंदोलनात तुरुंगवास भोगला. त्यादिवसापासून अगदी आजपर्यंत ते राजकारण आणि समाजकारणात सक्रीय आहेत.
जी जी यांच्या या प्रवासातील महत्त्वाच्या टप्प्यांच्या या काही निवडक घटना :
महात्मा गांधींची भेट : जीजींच्या आयुष्यात ‘गांधीभेट’ ही घटना त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरली, असं ते सांगतात. घरातच स्वातंत्र्याबाबत चर्चा होत असे. घरचं वातावरण गांधी विचारांकडे झुकलेलं होतं, असं ते सांगतात. 1930-31 च्या दरम्यान काकांचं बोट पकडून मी वयाच्या आठव्या वर्षी महात्मा गांधींना भेटण्यासाठी त्यांच्या कुटीमध्ये गेलो. त्यांनी माझ्या डोक्यावर हात ठेवून आशीर्वाद दिले होते, अशी आठवण सांगत त्यानंतर महात्मा गांधींच्या विचारांचा प्रभाव कायमचा माझ्या आयुष्यावर राहिल्याचे जी जी सांगतात. 1942 च्या आंदोलनावेळी जीजींनी गांधींजींना अगदी जवळून पाहिलं, ऐकलं आणि त्यांच्या विचारांचा आदर्श घेत त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत उडी घेतली.
चळवळीत सहभाग : ‘चले जाव’ आंदोलन सुरू झाले तेव्हा जीजी मुंबईमध्ये सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये शिकत होते आणि त्याच कॉलेजच्या हॉस्टेलवर राहत होते. आंदोलन सुरु होताच अरुणा असफअलींनी गोवालिया टँक मैदानात भारताचा झेंडा फडकावला. अशाप्रकारे झेंडा फडकावणं म्हणजे त्यावेळच्या ब्रिटिश राज्यात गुन्हा होता. मात्र, स्वतःच्या मातृभूमीवर आमचाच झेंडा फडकणार असा निर्धार यामागे असल्याने मुंबईभर आंदोलनाचा उत्साह संचारला. अरुणा असफअलींनी झेंडा फडकात असताना पोलिसांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी भारतात पहिल्यांदा ‘टिअर गॅस’ वापरण्यात आल्याचे जीजी सांगतात. मात्र, यातून जीजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यानी सुरक्षितरित्या पलायन केले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी 'चले जाव' आंदोलनाला समर्थन म्हणून सेंट झेवियर्स कॉलेज बंद ठेवायचं असा निर्णय जीजी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी करत कॉलेज बंद करण्याचं आंदोलन यशस्वी केलं. त्यावेळी सेंट झेवियर्स कॉलेज आणि त्याचे प्रशासन अत्यंत तटस्थ राहिल्याची आठवण जीजी सांगतात. जरी कॉलेज आणि कॉलेज प्रशासनाने आंदोलनास पाठींबा दिला नसला तरी आंदोलनानंतर देखील ज्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता त्यांच्या शिक्षणात कॉलेजने अडथळा आणला नाही, असे जीजी यांनी स्पष्ट केले. या दोन आंदोलनांनंतर रेल रोको आंदोलन करण्यासाठी जीजी आणि सहकारी चर्चगेट स्थानकात पोहोचले. मात्र, तेथे त्यांना पोलिसांनी अटक करून वरळीत बनवण्यात आलेल्या टेम्पररी प्रिझन येथे ठेवण्यात आलं.
तरुण नेतृत्वाचा उदय : यावेळी जीजींसोबत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे संस्थापक जी. डी. आंबेकर आणि कामगार नेते जी. एल. मपारा, प्रभाकर कुंटे, दिनकर साक्रीकर ही मंडळी होती, असे त्यांनी सांगितले. आंदोलनात सहभाग घेतल्यामुळे तुरुंगात जाऊन आल्याचा अभिमान आजही त्यांच्या बोलण्यातून झळकतो. मिश्किल हसत ते 'तेव्हा फॉरेन रिटर्न असल्यासारखे आम्ही जेल रिटर्न' आहोत असं अभिमानाने सांगायचो, असं ते म्हणतात. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर देशातल्या आंदोलनातील अनेक नेते अजूनही तुरुंगातच होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने हे आंदोलन सुरूच राहील यासाठी विद्यार्थी संघटना स्थापन करण्यात आली. हीच आता राष्ट्रीय संघटना बनली असून ‘ऑल इंडिया स्टुडंट काँग्रेस’ ही आजही सक्रिय आहे.
स्वातंत्र्यानंतरही ‘जनता विकली’ साप्ताहिकातून जनजागृती : जयप्रकाश नारायण आणि अच्युतराव पटवर्धन यांनी 1946 मध्ये 'जनता विकली' हे इंग्रजी साप्ताहिक सुरू केलं होतं. 1952 पासून मुंबईतील साप्ताहिकाच्या कामाची जबाबदारी जीजींनी घेतली. नानासाहेब गोरे, प्रेम भसीन, सुरेंद्र मोहन, मधु दंडवते या नेत्यांनी जनता वीकली साप्ताहिकाचं संपादकपद सांभाळलं. त्यांच्यानंतर जीजींनी संपादकपदाची धुरा सांभाळली. जी. जी. पारीख यांनी देश-विदेशातील अनेक नेत्यांना, कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांना जनता वीकलीमध्ये लिहिण्यास प्रवृत्त केलं.
आणीबाणीच्या आठवणी : 1975 साली देशावर लादलेल्या आणीबाणीविरोधातील 'बरोडा डायनामाईट' प्रकरणात जीजीना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. यावेळी आणीबाणीला विरोध केला म्हणून राजकीय डूख धरत कारवाया झाल्या का? असा प्रश्न केला तेव्हा आणीबाणी उठवल्यानंतर असे काहीही झाले नाही, अशी आठवण जीजींनी सांगितली. संविधानविरोधी कामांना विरोध हे नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचे जीजी सांगतात. सरकारच्या कामांबाबत प्रश्न विचारणे हे लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे साधन आहे. त्यामुळे सरकारला प्रश्न विचारत रहा, असा सल्ला ते नागरिकांना देतात.
युसुफ मेहेरअली सेंटरची स्थापना : महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण आणि युसुफ मेहेरअलींच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या जीजी यांनी युसुफ मेहेरअली सेंटरची स्थापना करत अनेक तरुणांना व्यवसाय प्रशिक्षण देत लघु उद्योजक घडवण्याचं काम सुरु केलं. स्वातंत्र्य ग्रामीण विकासातून आले आहे, असे त्यांचे मत आहे. या अनुषंगाने, हे केंद्र शिक्षण, आरोग्य सेवा, महिला सक्षमीकरण, युवकांचे संघटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्ये रुजवणे आणि नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मदत पुरवण्यासाठी अनेक सामाजिक उपक्रम राबवते. या 101 वर्षे वय असलेल्या तरुणाच्या कार्याचा दीपस्तंभ देशातील तरुणांना कायम जबाबदारीची जाणीव देत राहील हीच या स्वातंत्र्यदिनी सदिच्छा.
