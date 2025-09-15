मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात रोबोटिक शस्त्रक्रिया; कोणकोणत्या आजारांवर होते शस्त्रक्रिया आणि खर्च किती?
रुग्णालयात दररोज हजारो रुग्ण मुंबई तसंच राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येतात. दरम्यान, आता या रुग्णालयात रोबोटिक शस्त्रक्रिया होत आहेत.
Published : September 15, 2025 at 4:42 PM IST
मुंबई : सध्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात मनुष्यबळाचा कमी वापर करुन अधिकाधिक टेक्नोलॉजीच्या साह्यानं कामं कशी केली जातील, याकडे लोकांचा कल आहे. अनेका कामांमध्ये मानवाची जागा रोबोटनं घेतली आहे. आता हाच रोबोट रुग्णांवर उपचार करतानाही पाहायला मिळतंय. राज्यातील प्रमुख सरकारी रुग्णालयांपैकी मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय हे एक महत्वाचे रुग्णालय मानले जाते. रुग्णालयात दररोज हजारो रुग्ण मुंबई तसंच राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येतात. दरम्यान, आता या रुग्णालयात रोबोटिक शस्त्रक्रिया होत आहेत.
रुग्णांना मोठा दिलासा : मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय हे पहिलं रुग्णालय आहे, जिथं रोबोटिक शस्त्रक्रिया पार पडली आहे. यावर्षी एप्रिल महिन्यात पहिली रोबोटिक शस्त्रक्रिया पार झाली. एप्रिल महिन्यात डोंबिवलीचे शंकर परब यांच्यावर पहिली रोबोटिक शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. दरम्यान, या रोबोटिकच्या माध्यमातून गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांवर मोफत शस्त्रक्रिया केली जात असून, त्यामुळं रुग्णांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
रोबोटिक शस्त्रक्रियेसाठी खर्च किती? : "सर जे. जे. रुग्णालयात सुरू करण्यात आलेली रोबोटिक शस्त्रक्रिया रुग्णांसाठी मोठा आधार ठरत आहे. रोबोटिकच्या माध्यमातून आतापर्यंत साधारण 101 इतक्या यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर, खासगी रुग्णालयांमध्ये रोबोटिक शस्त्रक्रियेसाठी साधारण 3 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. पण सरकारी जे. जे. रुग्णालयात रोबोटिक शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत केली जात आहे," असं सर जे. जे. रुग्णालयातील डॉ. सुप्रिया भोंडवे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागानं सर जे. जे. रुग्णालयात ही रोबोटिक प्रणाली बसविली आहे. यासाठी सुमारे 32 कोटी रुपयांच्या खर्च आल्याचं रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार यांनी सांगितलं.
विविध आजारांवर शस्त्रक्रिया : "मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालयात रोबोटिक शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत केली जात आहे. या रोबोटिक शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून विविध आजारांवर शस्त्रक्रिया केली जात आहे. रोबोटिक शस्त्रक्रिया म्हणजे एक मिनिमली इनवेसिव्ह प्रक्रिया आहे, ज्यात रोबोटिक उपकरणांच्या मदतीने सर्जन नाजूक आणि गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया करतात. या रोबोटिक शस्त्रक्रियेचा फायदा म्हणजे अचूक निदान, कमी वेदना, कमी रक्तस्त्राव आणि जलदगतीनं आजार रिकव्हर होण्यास मदत होते," असं डॉ. भंडारवार यांनी सांगितलं.
कोणकोणत्या आजारांवर रोबोटिक शस्त्रक्रिया?
- पित्ताशय
- हर्निया
- स्वादुपिंड
- इतर गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया रोबोटिकच्या माध्यमातून केल्या जातायेत.
आगामी काळात खालील शस्त्रक्रिया होणार
- यकृत
- मूत्रपिंड व मूत्रमार्ग
- गर्भाशय- स्तन यासंबंधी शस्त्रक्रियांसाठी रोबोटिकद्वारे केली जाणार
83 दिवसांत 100 रोबोटिक शस्त्रक्रिया : विभागाचे प्रमुख आणि रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. सुप्रिया भोंडवे आणि डॉ. काशिफ अन्सारी, डॉ. गिरीश बक्षी, डॉ. अमोल वाघ या डॉक्टरांचा रोबोटिक शस्त्रक्रियेमध्ये सहभाग असतो. नुकतेच सर जे.जे. रुग्णालयामध्ये एका 36 वर्षीय अतिलठ्ठ महिलेवर रोबोटिकच्या माध्यमातून यशस्वीपणे शस्त्रक्रिया करण्यात आली. केवळ 83 दिवसांत 100 रोबोटिक शस्त्रक्रिया पूर्ण करून सर जे.जे. रुग्णालयानं रोबोटिक शस्त्रक्रिया करणाऱ्या देशातील सार्वजनिक संस्थांमध्ये कमी वेळेत 101 यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्याचा पराक्रम केला आहे.
