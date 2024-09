ETV Bharat / state

नोकरीच्या अमिषानं घेतले तरुणाचे कागदपत्रं; बँक खाते काढून 380 कोटी रुपयाचा गोलमाल; भामट्यांविरोधात गुन्हा - Fraud with Youth For Given Job Lure

By ETV Bharat Marathi Team Published : 3 hours ago

संग्रहित छायाचित्र ( ETV Bharat )