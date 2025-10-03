बनावट यूपीआयद्वारे महिलांच्या दुकानातून साड्यांची लूट; थेट स्वतःच थाटला व्यवसाय
महिला व्यवसायिकांना बनावट यूपीआयद्वारे पैसे दिल्याचं भासवून फसविणाऱ्या भामट्याला पोलिसांनी अटक केली. विशेष म्हणजे या भामट्यानं थेट स्वत:चा व्यवसाय थाटल्याचा पोलीस तपासात उघड झालं.
Published : October 3, 2025 at 8:50 PM IST
नाशिक- कपडे दुकानात जाऊन महिलांचे ड्रेस खरेदी करून मोबाईलवर बनावट यूपीआयवर पेमेंट झाल्याचं भासविणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली. त्यानं तब्बल 12 महिला विक्रेत्यांची फसवणूक केली. विशेष म्हणजे कपडे चोरून तो स्वतःच्या घरातून महिलांना कपडे विक्री करत असल्याचं समोर आलं आहे.
झटपट श्रीमंत होण्यासाठी एका चोरट्यानं युट्यूबवर व्हिडिओ पाहून नाशिक शहरातील अनेक महिला दुकानदारांची फसवणूक केली. त्यानं तब्बल दोन महिने बनावट यूपीआय मेसेज दाखवत महागडे कपडे लुटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नाशिकच्या विहितगाव येथील दीपक हंडोरे असं पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचं नाव आहे. त्याच्याकडून पोलिसांनी मोबाईल फोन, लेडीज ड्रेस, साड्या आणि रोख रक्कम असा 57 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. चोरलेले कपडे स्वतःच्या घरातून इतर महिलांना विक्री करत त्यानं व्यवसाय थाटला होता.
अशी करत होता लूट- संशयित दीपक हंडोरे हा केवळ महिला व्यावसायिक असलेल्या दुकानात जात असे. दुकानात महिलांचे महागडे कपडे खरेदी करायचा. क्यूआर कोड घेण्याचा बहाणा करून तो फोटो काढायचा. रेंजची अडचण आहे, असे सांगत तो दुकानाच्या दारात जाऊन मेसेज तयार करून पाठवायचा. बनावट यूपीआय पेमेंटचा स्क्रीनशॉट दाखवायचा. दुकानांमध्ये गर्दी असल्यानं महिला कपडे विक्रेत्या लक्ष देत नव्हते. त्याचा तो अनेकदा गैरफायदा घेत होता.
कपडे व्यवसायात तोटा झाल्यानं वापरली शक्कल-संशयित दीपक हंडोरे याला कपडे विक्री व्यवसाय तोटा झाल्यानं त्यानं सोशल मीडियावर ऑनलाइन फसवणुकीचे रील्स पाहिले. त्यानंतर त्यानं महिला विक्रेत्यांना हा गंडा घातल्याचं समोर आलं आहे. जेथे फक्त महिला विक्रेत्या दिसतात, अशी दुकानं शोधून तेथून खरेदी करून ऑनलाईन पेमेंट झाल्याचं भासवत असल्याची कबुली त्यानं पोलिसांना दिली. ही माहिती गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हेमंत तोडकर यांनी दिली.
असा आला जाळ्यात- दोन महिन्यांमध्ये अनेक दुकानात कपडे घेतले जायचे. पण पेमेंट बँक खात्यावर जमा होत नव्हते. ही बाब अनेक महिला व्यवसायिकांना उशिरा लक्षात आली. या संदर्भात व्यवसायिकांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. चोरटा दुकानांमधून चार हजार, पाच हजार, सात हजार आणि आठ हजार रुपयांमध्ये कपडे खरेदी करायचा. पोलीस तपासात प्रत्येक दुकानात एकच संशयित युवक दिसून आला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषण आणि मानवी कौशल्याच्या आधारे चोरट्याला अटक केली.
हेही वाचा-