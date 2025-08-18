ETV Bharat / state

वऱ्हाडातील हरिद्वारमध्ये एक शिवलिंग पाताळात एक गुप्त; 'पाताळेश्वर' आणि 'गुप्तेश्वर' मंदिरात भाविकांची गर्दी

श्रावण सोमवारी शंकराचं दर्शन घेणं पुण्यप्रद आणि फलदायक मानलं जातं. श्रावणी सोमवारनिमित्त 'पाताळेश्वर' आणि 'गुप्तेश्वर' मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी पाहायला मिळाली.

पातळेश्वर आणि गुप्तेश्वर मंदिर
ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025

अमरावती : जमिनीखाली एका कपारीत पुरातन काळापासून असणाऱ्या शिवलिंगाची 'पाताळेश्वर' म्हणून भाविक पूजा करतात, तर याच परिसरात काही वर्षांपूर्वी सापडलेल्या पाण्याच्या झऱ्यात 'ज्योतेश्वराचं' स्थान आहे. 'पाताळेश्वर' आणि 'गुप्तेश्वर' हे मंदिर चंदूर रेल्वे तालुक्यात मांजरखेड गावाच्या वेशीवर वाहणाऱ्या खोलाट नदीच्या काठावर आहे. वऱ्हाडातील हरिद्वार म्हणून ओळख असणाऱ्या पाताळेश्वर आणि गुप्तेश्वराच्या दर्शनासाठी श्रावण महिन्यात भाविकांची गर्दी उसळली आहे.



पाताळेश्वर हे प्राचीन शिवलिंग : मांजरखेडपासून १० किलोमीटर अंतरावर जंगलात तपोवनेश्वर येथे त्रेता युगापासून शिवलिंग पूजन होतं असं सांगितलं जातंय. पूर्वी तपोवनेश्वर येथील शिवलिंग भुयारात पाण्याखाली होतं. विशेष म्हणजे या भुयारातून थेट मांजरखेड येथे खोल भुयारात असणाऱ्या पाताळेश्वर या शिवलिंगाजवळ मार्ग आढळला. मांजरखेड येथील पाताळेश्वर शिवलिंग हे देखील त्रेता युगापासून असल्याची मान्यता असून सहाशे वर्षांपूर्वी जमिनीपासून खोल असणाऱ्या भुयारात हे शिवलिंग आढळलं आहे.


भुयाराजवळ गायमुख : गुप्तेश्वराच्या अगदी लागून पाण्याचा कुंड आहे. या कुंडात गोमुखातून पाण्याचा झरा सतत वाहतो. पूर्वी पाताळेश्वर शिवलिंग देखील पाण्याखालीच होतं. भाविकांनी याठिकाणी छोट्याशा कुंडाची निर्मिती केल्यामुळं गुहेत असणाऱ्या ज्योतेश्वराचं दर्शन भाविकांना घेता येतं.


पाताळेश्वरच्या बाजूला गुप्तेश्वर : पाताळेश्वर मंदिराच्या बाहेर आणखी एक खोल कुंड आहे. या कुंडात बाराही महिने पाण्याचा झरा वाहतो. या कुंडातलं पाणी लगतच्या गुफेत शिरतं. जमीनीच्याखाली जिथे गुफा आहे त्या ठिकाणी गुप्तेश्वर शिवलिंग आहे. हे शिवलिंग कायम पाण्यात बुडालेलं असतं आणि पाण्यात असल्यामुळं ते दिसत नाही. हे शिवलिंग जणू गुप्त स्वरुपात असल्यासारखं भासतं. त्यामुळं ते गुप्तेश्वर नावानं ओळखलं जातं असं मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष नरेंद्र देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.


दोनशे वर्षांपूर्वी मंदिराचा जीर्णोद्धार : पाताळेश्वर आणि गुप्तेश्वर या दोन्ही शिवलिंगाच्या पूजनानं अनेक भाविकांना साक्षात्कार घडला अशी श्रद्धा आहे. अनेक वर्षांपासून जमिनीखाली कुंडात असणाऱ्या पाताळेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार दोनशे वर्षापूर्वी मांजरखेड ग्रामस्थांसह लगतच्या चांदूर रेल्वे आणि धामणगाव रेल्वे येथील भक्तांनी केला. पुढे या मंदिराचा बराच कायापालट झाला अशी माहिती मंदिर समितीचे माजी सदस्य ज्ञानेश्वर चौखडे यांनी दिली.



श्रावण महिन्यात रोज महाप्रसाद : पाताळेश्वर आणि गुप्तेश्वर मंदिरात नेहमी शेकडो भाविक दर्शनाला येतात, ज्यांना याठिकाणी साक्षात्कार घडला आहे. भाविकांना श्रावण महिन्यात महाप्रसादाचं वितरण केलं जातं, असं पाताळेश्वर आणि ज्योतेश्वरच्या दर्शनाला नियमित येणारे गोपाल पंनपालिया म्हणाले.



अष्टविनायक आणि बारा ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन : पाताळेश्वर भुयाराच्या आधी गाय मुखालगत एका बाजूला अष्टविनायक आणि दुसऱ्या बाजूला बारा ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन या ठिकाणी होतं. या मंदिर परिसर संत गजानन महाराजांचंही मंदिर आहे.

