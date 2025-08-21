मुंबई - पालघर जिल्ह्यातील तारापूर एमआयडीसी येथील एका औषध कंपनीत वायु गळती झाली. या गळती झालेला नायट्रोजन वायू नाकात शिरल्यानं या कंपनीतील किमान चार कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर इतर दोन जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळत आहे. या प्रकरणाची माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिली.
मुंबई पासून सुमारे १३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोईसरच्या औद्योगिक क्षेत्रात एम आयडीसीमध्ये ही घटना घडली. येथील मेडली फार्मा या कंपनीत आज दुपारी ही घटना घडली, असं अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना सांगितलं.
पालघर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख विवेकानंद कदम यांनी सांगितलं की, दुपारी २.३० ते ३ च्या दरम्यान कंपनीच्या एका युनिटमधील नायट्रोजन वायू गळतीमुळे तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर विपरित परिणाम झाला. या वायुगळतीमुळे या कामगारांना श्वास घेण्यात अडचण यायला लागली. गळती झालेला नायट्रोजन वायू या कामगारांच्या नाकात शिरल्यानं त्यांची अवस्था बिकट झाली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.
"कंपनीतील त्रास होत असलेल्या सहा कामगारांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं, त्यापैकी चार जणांचा सायंकाळी ६.१५ च्या सुमारास मृत्यू झाला," असं त्यांनी सांगितलं.
या वायुगळतीच्या संपर्कात आलेल्या इतर दोन कामगारांना स्थानिक रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्यात आलं आहे. तिथे सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, अशी माहितीही विवेकानंद कदम यांनी दिली.
यापूर्वी २०२० साली तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील केमिकॉन केमिकल इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कारखान्यात रासायनिक टँक फुटून वायू गळती झाल्याची घटना घडली होती. वायू गळतीमुळे नागरिकांना याचा त्रास जाणवला होता. त्यावेळी तीन कामगारांना याची बाधा झाल्याने त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. अग्निशमन दलानं वायू गळतीवर नियंत्रण मिळवलं होतं.