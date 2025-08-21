ETV Bharat / state

पालघरमध्ये फार्मा कंपनीत नायट्रोजन वायू गळती, ४ कामगारांचा मृत्यू, २ गंभीर - GAS LEAKED

पालघरमध्ये औषध कंपनीत वायु गळती झाली. या गळती झालेल्या नायट्रोजन वायूमुळे या कंपनीतील किमान चार कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.

संग्रहित प्रातिनिधिक छायाचित्र
संग्रहित प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : August 21, 2025 at 10:56 PM IST

1 Min Read

मुंबई - पालघर जिल्ह्यातील तारापूर एमआयडीसी येथील एका औषध कंपनीत वायु गळती झाली. या गळती झालेला नायट्रोजन वायू नाकात शिरल्यानं या कंपनीतील किमान चार कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर इतर दोन जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळत आहे. या प्रकरणाची माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिली.

मुंबई पासून सुमारे १३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोईसरच्या औद्योगिक क्षेत्रात एम आयडीसीमध्ये ही घटना घडली. येथील मेडली फार्मा या कंपनीत आज दुपारी ही घटना घडली, असं अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना सांगितलं.

पालघर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख विवेकानंद कदम यांनी सांगितलं की, दुपारी २.३० ते ३ च्या दरम्यान कंपनीच्या एका युनिटमधील नायट्रोजन वायू गळतीमुळे तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर विपरित परिणाम झाला. या वायुगळतीमुळे या कामगारांना श्वास घेण्यात अडचण यायला लागली. गळती झालेला नायट्रोजन वायू या कामगारांच्या नाकात शिरल्यानं त्यांची अवस्था बिकट झाली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.

"कंपनीतील त्रास होत असलेल्या सहा कामगारांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं, त्यापैकी चार जणांचा सायंकाळी ६.१५ च्या सुमारास मृत्यू झाला," असं त्यांनी सांगितलं.

या वायुगळतीच्या संपर्कात आलेल्या इतर दोन कामगारांना स्थानिक रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्यात आलं आहे. तिथे सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, अशी माहितीही विवेकानंद कदम यांनी दिली.

यापूर्वी २०२० साली तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील केमिकॉन केमिकल इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कारखान्यात रासायनिक टँक फुटून वायू गळती झाल्याची घटना घडली होती. वायू गळतीमुळे नागरिकांना याचा त्रास जाणवला होता. त्यावेळी तीन कामगारांना याची बाधा झाल्याने त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. अग्निशमन दलानं वायू गळतीवर नियंत्रण मिळवलं होतं.

मुंबई - पालघर जिल्ह्यातील तारापूर एमआयडीसी येथील एका औषध कंपनीत वायु गळती झाली. या गळती झालेला नायट्रोजन वायू नाकात शिरल्यानं या कंपनीतील किमान चार कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर इतर दोन जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळत आहे. या प्रकरणाची माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिली.

मुंबई पासून सुमारे १३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोईसरच्या औद्योगिक क्षेत्रात एम आयडीसीमध्ये ही घटना घडली. येथील मेडली फार्मा या कंपनीत आज दुपारी ही घटना घडली, असं अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना सांगितलं.

पालघर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख विवेकानंद कदम यांनी सांगितलं की, दुपारी २.३० ते ३ च्या दरम्यान कंपनीच्या एका युनिटमधील नायट्रोजन वायू गळतीमुळे तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर विपरित परिणाम झाला. या वायुगळतीमुळे या कामगारांना श्वास घेण्यात अडचण यायला लागली. गळती झालेला नायट्रोजन वायू या कामगारांच्या नाकात शिरल्यानं त्यांची अवस्था बिकट झाली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.

"कंपनीतील त्रास होत असलेल्या सहा कामगारांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं, त्यापैकी चार जणांचा सायंकाळी ६.१५ च्या सुमारास मृत्यू झाला," असं त्यांनी सांगितलं.

या वायुगळतीच्या संपर्कात आलेल्या इतर दोन कामगारांना स्थानिक रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्यात आलं आहे. तिथे सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, अशी माहितीही विवेकानंद कदम यांनी दिली.

यापूर्वी २०२० साली तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील केमिकॉन केमिकल इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कारखान्यात रासायनिक टँक फुटून वायू गळती झाल्याची घटना घडली होती. वायू गळतीमुळे नागरिकांना याचा त्रास जाणवला होता. त्यावेळी तीन कामगारांना याची बाधा झाल्याने त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. अग्निशमन दलानं वायू गळतीवर नियंत्रण मिळवलं होतं.

For All Latest Updates

TAGGED:

FOUR WORKERS DIEDनायट्रोजन वायू गळतीऔषध कंपनीत वायु गळतीतारापूर एमआयडीसीGAS LEAKED

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.