गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा आणि छत्तीसगड राज्यातील नारायणपूर सीमेवरील कोपर्शी जंगल परिसरात बुधवारी (दि. 27 ऑगस्ट) सकाळी पोलीस आणि नक्षलवादी यांच्यात भीषण चकमक झाली. तब्बल आठ तास चाललेल्या या चकमकीत गडचिरोली विभागातील गट्टा दलम आणि कंपनी क्रमांक 10 शी संबंधित चार नक्षलवादी ठार झाले असून त्यामध्ये एका पुरुषासह तीन महिलांचा समावेश आहे. याबाबतची माहिती पोलिसांनी दिली.
गोपनीय माहितीच्या आधारे मोहीम : गडचिरोली पोलिसांना विश्वासार्ह गोपनीय माहिती मिळाली होती की, कोपर्शी जंगल परिसरात गट्टा दलम आणि कंपनी क्रमांक 10 चे नक्षलवादी दबा धरून बसले आहेत. त्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) एम. रमेश यांच्या नेतृत्वाखालील मोहिमेत C-60 कमांडोची 19 पथके आणि CRPF QAT ची 2 पथके रवाना करण्यात आली होती.
मुसळधार पावसात मोहीम : गेल्या काही दिवसापासून या भागात प्रचंड पाऊस सुरू असल्यानं पथकांना जंगलात पोहोचण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी लागला. अखेर सोमवारी सकाळी पथकांनी शोधमोहीम सुरू केली असता, दबा धरून बसलेल्या नक्षलवाद्यांनी पोलिसांवर अचानक अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला.
प्रत्युत्तरात नक्षलवादी ठार : पोलिसांनीही त्वरित प्रभावी प्रत्युत्तर दिलं. सुमारे आठ तास चाललेल्या चकमकीनंतर परिसराची झडती घेतली असता, चार नक्षलवादी ठार झाल्याचं निष्पन्न झालं. त्यामध्ये एक पुरुष आणि तीन महिला नक्षलवाद्यांचा समावेश होता.
शस्त्रसाठा जप्त : घटनास्थळावरून पोलिसांनी 1 SLR रायफल, 2 INSAS रायफल आणि 1.303 रायफल असा महत्त्वाचा शस्त्रसाठा जप्त केलाय. याशिवाय इतर साहित्य देखील ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
शोध मोहीम सुरूच : सदर परिसरात अजूनही उर्वरित नक्षलवादी लपून बसल्याची शक्यता असल्यानं नक्षलवादी विरोधी अभियान सुरू ठेवण्यात आलं आहे. जिल्हा पोलीस दल आणि केंद्रीय सुरक्षा दल संयुक्तरित्या जंगल परिसरात शोध घेत आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
