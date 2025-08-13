अमरावती : पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा प्राणी अशी हत्तीची ओळख आहे. जगभरातील हत्तींबद्दल जागरूकता आणि त्यांच्या संरक्षणाचा प्रचार व्हावा, यासाठी 12 मार्चला हत्ती दिवस साजरा झाला. मेळघाटातील चार हत्तींना यावेळी खास फळांची मेजवानी देण्यात आली. विशेष बाब म्हणजे मेळघाटात सेमाडोह वनपरीक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या कोलकास इथले चारही हत्ती सध्या हरिसाल वनपरिक्षेत्रात गस्तीवर आहेत. या भागात वाढलेल्या मानव आणि वन्यजीव संघर्षावर आळा बसवा, या उद्देशानं वन कर्मचाऱ्यांसोबत हे हत्ती जंगलात तैनात करण्यात आले आहेत.
असा झाला हत्ती दिवस साजरा : सेमाडोह वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप तळखंडकर यांनी स्वखर्चातून चारही हत्तींसाठी दोनशे डझन केळी आणली. यावेळी हत्तीसोबत असणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हातानं हत्तींना केळी भरवली. हा संपूर्ण सोहळा मोठ्या आनंदात साजरा झाला.
चारही हत्ती देत आहेत जंगलात सेवा : खास हत्ती सफारीसाठी पर्यटक मेळघाटमधील कोलकासला येतात. या ठिकाणी जयश्री, चंपाकली, लक्ष्मी आणि सुंदरमाला या चार हत्तींना सध्या हरिसालच्या जंगलात तैनात करण्यात आलंय. 4 जूनला मन्नू जावरकर हा 52 वर्षीय व्यक्ती लाकडं तोडायला हरिसाल वनपरिक्षेत्राच्या सेवरीमुंडा बीटला लागून असणाऱ्या जंगलात गेला होता. त्यावेळी वाघानं त्याच्यावर अचानक हल्ला करून त्यास ठार मारलं. या घटनेमुळं मेळघाटात खळबळ उडाली. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि ग्रामस्थांना जंगलात जाण्यापासून रोखण्यासाठी वन विभागानं या हत्तीच्या माध्यमातून जंगलात गस्त घालण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयांतर्गत कोलकासचे चारही हत्ती घनदाट जंगलात आपली सेवा बजावत आहेत.
जंगलात हत्तीची भूमिका महत्वाची : "कोलकास इथं पर्यटकांना जंगल सफरीचा आनंद देणारे हत्ती आता पर्यटनाचा सिझन असतानाही कोलकासला नाहीत. सध्या हे हत्ती जी भूमिका बजावत आहेत, ती फार महत्त्वपूर्ण आहे. हरिसाल गावच्या लगत काही दिवसांपासून वन्यश्वापदांचा त्रास वाढला आहे. यामुळं वन्यप्राणी आणि मानव संघर्ष वाढण्याची भीती आहे. या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेण्यासाठी वन कर्मचाऱ्यांबरोबर हे हत्ती रात्रंदिवस जंगल गस्त करत आहेत. हिंस्त्र पशूंना गावापासून दूर ठेवण्याचं काम करत या हत्तीच्या माध्यमातून होत आहे," असं सेमाडोह वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप तळखंडकर म्हणाले.
