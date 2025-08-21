यवतमाळ : दारव्हा इथं खोदलेल्या खड्ड्यातील पाण्यात बुडून 4 मुलांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना यवतमाळच्या दारव्हा शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरात बांधण्यात येणाऱ्या रेल्वे उड्डाण पुलासाठी खोदलेल्या खड्डयात बुधवारी सायंकाळच्या सुमारास घडली. रिहान असलम खान (13) गोलु पांडुरंग नारनवरे (10) सोम्या सतीश खडसन (10) वैभव आशीष बोधले (14) रा. सर्व दारव्हा अशी त्यांची नावं आहेत.
चार मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्यानं खळबळ : काही नागरिकांनी धाव घेऊन त्यांना बाहेर काढले. मात्र मुलांची प्रकृती गंभीर असल्याने प्राथमिक उपचारांनंतर त्यांना यवतमाळ येथे हलविण्यात आले. त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. जिल्ह्याभरात गेल्या आठवड्याभरापासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे खोदलेल्या खड्ड्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. साचलेल्या पाण्यात पोहण्यासाठी गेलेल्या बालकांना पाण्याचा अंदाज न आल्यानं ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. दरम्यान चारही मुलांचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठविण्यात आला आहे
