यवतमाळ - दारव्हा शहरात खोदलेल्या खड्ड्यातील पाण्यात बुडून चार बालकांचा मृत्यू झाल्याची घटना शहरात घडली आहे. या चारही मृत बालकांवर एकाच वेळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
यवतमाळच्या दारव्हा शहरातील वर्धा-नांदेड रेल्वे स्टेशन परिसरात बांधण्यात येणाऱ्या रेल्वे उड्डाण पुलासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात चार मुले बुडाल्याची धक्कादायक घटना सायंकाळच्या सुमारास घडली. हा प्रकार नागरिकांच्या लक्षात आल्यानं चारही मुलांना बाहेर काढण्यात आलं. मात्र या चारही मुलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रीहान असलम खान (13), गोलु पांडुरंग नारनवरे (10), सोम्या सतीश खडसन (10,) वैभव आशीष बोधले (14), हे सर्व राहणार दारव्हा अशी मृतक लहान मुलांची नावं आहेत.
वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गाचं काम सुरू असून दारव्हा निर्माण मार्गावर रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्यासाठी हा मोठा खड्डा खोदण्यात आला होता. पावसामुळे या खड्ड्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं. ही चार मुलं खड्ड्यामध्ये उतरली असता हा अनुचित प्रकार घडला. परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन त्यांना उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र या ठिकाणी कुठलीही सुविधा नसल्यानं प्राथमिक उपचार केल्यानंतर त्यांना ऑक्सिजन लावून यवतमाळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र तोपर्यंत चौघांचाही मृत्यू झाला होता.
मागील दोन वर्षापासून या ठिकाणी पुलाचं काम सुरू आहे. या पुलाच्या पिलरसाठी खणलेल्या खड्ड्यात या मुलांचा मृत्यू झाल्यानं नातेवाईकांनी कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यात यावी तसंच रेल्वे प्रशासन आणि खासगी काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करून नुकसान भरपाई कुटुंबाला द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी दारव्हा पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलीस निरीक्षक शिवप्रकाश मुळे यांनी सांगितलं. दारव्हा शहरात ही घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी असून यापुढे अशा घटना या ठिकाणी होऊ नये यासाठी शासनाने किंवा रेल्वे प्रशासनाने या ठिकाणी कडक पावले उचलण्याची गरज परिसरातील नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.