मराठा आरक्षण आंदोलनातील ४० जणांची न्यायालयाने केली मुक्तता, कराडच्या न्यायालयाचा निकाल

मराठा आरक्षण आंदोलनात खटले दाखल झालेल्या आंदोलकांना न्यायालयाच्या आदेशाने मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनातील मुक्त झालेले आंदोलक सोबत वकील (ETV Bharat Rrporter)
September 19, 2025

सातारा - मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात दाखल झालेल्या दोन खटल्यातील ४० आंदोलकांना कराड येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी पी. एस. भोसले यांनी शुक्रवारी दोषमुक्त केलं.


गुन्हे मागे घेण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही - आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर शासनाने मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील गुन्हे तत्परतेने मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. त्यापूर्वी २० जून २०२५ रोजी शासन निर्णय पारित करत सामाजिक आणि राजकीय आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश काढला होता. परंतु, त्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नव्हती.



मराठा आरक्षण उपसमितीकडून वेगवान हालचाली - मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील उपोषणावेळी मराठा आरक्षण उपसमितीने मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील गुन्हे त्वरित मागे घेतले जातील, अशी खात्री दिली होती. त्यानंतर त्यांनी प्रांत, तहसीलदार आणि डीवायएसपींचा समावेश असलेल्या तालुकास्तरीय समितीला कार्यवाही करण्यासाठी आदेशित केले होते.


दोन खटल्यातील आंदोलक झाले दोषमुक्त - प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तालुकास्तरीय समितीने शासन निर्णयानुसार वेगवान हालचाली केल्या‌. कोर्टात प्रलंबित असलेले दोन खटले मागे घेण्यासंदर्भात शासनाच्या वतीने सरकारी वकिलांनी कार्यवाही केली. त्यावर शुक्रवारी कराड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी श्रीमती पी. एस. भोसले यांनी आदेश पारित करून दोन खटल्यातील ४० मराठा आंदोलकांना दोषमुक्त केलं.

उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, मराठा आंदोलन संपलं. पण या आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेच जे नुकसान झालंय, त्याचं काय? असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं मनोज जरांगे पाटील यांना या आंदोलनानंतर विचारला होता. अनेक ठिकाणी मालमत्तेच नुकसान झालंय आणि काही पोलीस कर्मचारी आंदोलकांना आवरताना जखमी झाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आला होता. यासंदर्भात हायकोर्टानं मनोज जरांगे पाटील यांना चार आठवड्यात आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या सुनावणीनंतर मुंबईतील आंदोलनासंदर्भात राज्य सरकार काय भूमिका घेते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

