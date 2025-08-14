ETV Bharat / state

भाजपा ईडीचा वापर दबावतंत्रासाठी करतंय; दादा भुसेंचे नातलग, माजी पालिका आयुक्तांचा न्यायालयात मोठा दावा - ANIL PAWAR ED CUSTODY

वसई-विरार महापालिकेच्या माजी आयुक्तांसह चौघांना 20 ऑगस्टपर्यंत ईडी कस्टडी देण्यात आली. दरम्यान, अनिलकुमार पवार यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मोठा दावा केलाय.

वसई-विरार महापालिकेच्या माजी आयुक्तांसह चौघांना ईडी कस्टडी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2025 at 4:56 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 5:10 PM IST

मुंबई : भ्रष्टाचारातून कमवलेल्या बोहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि इतर आरोपींना 20 ऑगस्टपर्यंत ईडी कस्टडी देण्यात आलीय. सर्व आरोपींना गुरूवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं.

पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामातून भ्रष्टाचार : वसई विरार महापालिकेविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेत अखेर ईडीने बुधवारी अटकेची कारवाई केलीय. तत्कालीन पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार हेच पालिका हद्दीत फोफावलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाकरता जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत त्यांना अटक केलीय. तसेच याप्रकरणाची ज्यांच्या घरावरील धाडीपासून सुरूवात झाली ते पालिकेचे वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी यांनाही अटक करण्यात आली असून, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि अरूण गुप्ता यांनाही ईडीन पीएमएलए अंतर्गत बेहिशेबी मालमत्ता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केलीय.

अनिल पवार (ETV Bharat Reporter)

राजकीय षडयंत्रात गोवल्याचा माजी आयुक्त पवारांचा दावा : अनिलकुमार पवार हे महायुती सरकारमधील मंत्री दादा भुसे यांचे भाचेजावई आहेत. त्यामुळे नातेवाईक सत्तेचा भाग असल्यानंच केवळ राजकीय कुरघोडीसाठी यात गोवण्यात आल्याचा दावा पवार यांनी न्यायालयात केलाय. ईडीकडे पवारांविरोधात भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे नाहीत. अनिलकुमार पवार हे वरिष्ठ सनदी अधिकारी असल्यानं त्यांना यात गोवून त्यांचं करिअर संपवण्याचा विरोधकांचा डाव आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. तसेच अनिल पवार यांच्या घराक ना रोख रक्कम सापडली ना दागिने, मग त्यांना का अटक करण्यात आलीय?, त्यांच्या पुतण्याकडे नाशिकला रोख रक्कम सापडली. पण पुतणे जनार्दन हे स्वतः टेक्सपेअर आहेत, मग त्या पैशांसाठी अनिलकुमार पवार जबाबदार कसे?, असा दावा पवार यांच्या वकिलांनी रिमांडला विरोध करताना केला.

वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी (ETV Bharat Reporter)

वसई-विरार महापालिकेत संघटितपणे भ्रष्टाचार सुरू : या प्रकरणी विशेष सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. ईडीतर्फे वकील कविता पाटील यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, या गुन्ह्याचं गांभीर्य फार मोठंय. गुन्हेगारी कट रचून संगनमतानं हा मोठा आर्थिक घोटाळा करण्यात आलाय. केवळ आर्थिक लाभासाठी अधिकार आणि कायद्याचा दुरुपयोग करत सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी मिळून हा भ्रष्टाचार केलाय. तसेच प्राथमिक चौकशीत त्यांनी तपास यंत्रणेला सहकार्य केलेलं नाही. याशिवाय यात अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यात आलेत, त्यामुळे यात सखोल चौकशीची गरज असल्यानं चारही आरोपींकरता 10 दिवसांची कस्टडी ईडीकडून मागण्यात आली.

न्यायालयातील युक्तिवाद : आरोपींच्या वकिलांनी ईडीकडून करण्यात आलेली अटकेची कारवाईच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप न्यायालयात केला. आरोपी तपासात सहकार्य करीत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसेच बेकायदेशीर बांधकामांचा जो आरोप करण्यात येतोय, त्यात काहीही तथ्य नाही. या प्रकरणात कुणी एक व्यक्ती निर्णय किंवा मंजुरी देत नसतो. अनेक डिपार्टमेंटकडून आलेल्या फाईलवर प्रत्येकाकडून सही केली जाते. ती पाहूनच आयुक्त अंतिम सही करतात. ईडीला यापूर्वीच आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे दिलेली आहेत. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांनुसार ही अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून करण्यात आला. मात्र, ईडीच्या वकील कविता पाटील यांनी हे सारे दावे फेटाळून लावले. पालिका हद्दीतील सर्व अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेत. या अनधिकृत इमारती पालिकेच्याच आशिर्वादानं उभ्या राहल्या. त्यांच्याकडे डोळेझाक करण्याचं काम अनिलकुमार पवार यांनी केलंय. प्राथमिक तपासात पवार यांची भूमिका संशयास्पद आढळलीय. याप्रकरणी दाखल एफआयआरच्या आधारावर ईडीनं आपला ईसीआयआर दाखल केल्याचं ईडीनं न्यायालयात स्पष्ट केलंय.

माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता (ETV Bharat Reporter)

वसई- विरारमध्ये बांधकाम नियमित करण्याचं रेटकार्ड : पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार हेच जबाबदार असून, त्यांनी आपल्या पदाचा वापर बेहिशेबी मालमत्ता जमवण्यातच केलाय. वसई विरार महापालिका हद्दीत फोफावलेला भ्रष्टाचार आणि अनियमित बांधकाम तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांच्याच आशिर्वादानं झाले, असा आरोप ईडीनं आपल्या प्राथमिक अहवालात नमूद केलाय. अनिल पवार यांनी ही बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नियुक्तीपासून 20 ते 25 रूपये प्रति चौ.फूट तर वास्तूरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांनी स्वत:करता 10 रूपये प्रति चौ.फूट इतका भाव पदभार स्वीकारल्यापासून ठरवला होता, अशी माहिती याप्रकरणी आजवर केलेल्या तपासातून मिळाल्याचा खुलासा ईडीन जाहीरपणे केलाय.

ईडी कार्यालय (ETV Bharat Reporter)

वसई-विरारमध्ये ईडीची मोहिम अखेर यशस्वी : वसई : विरार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी ईडीनं गेल्या दोन महिन्यांत तीन मोठ्या धाडी टाकल्या. सर्वप्रथम वसई विरार महापालिकेचे वास्तूरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांच्या वसई-विरारसह हैदराबाद येथील घरावर टाकलेल्या छाप्यात 8.6 कोटींची रोकड, 23.25 कोटींचं सोनं आणि अनेक हिरेजडीत दागिने जप्त केले होते. त्यात अनेक कागदपत्रही ईडीनं ताब्यात घेतली आहेत. तिथून या भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे ईडीला सापडत गेले आणि चौकशीत समोर आलेल्या माहितीतूनच ईडीनं हे कारवाईचं सत्र सुरू ठेवलं.

ईडीच्या कारवाईला बेकायदेशीर बांधकामांची पार्श्वभूमी : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या नालासोपारा पूर्वेकडील डंपिंग ग्राऊंडकरता राखीव जागेवर साल 2009 पासून हळूहळू करत उभारलेल्या अनधिकृत 41 इमारती जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं 8 जुलै 2024 रोजी दिले होते. या निकालाला रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेलं आव्हान फेटाळण्यात आल्यानंतर पालिका प्रशासनानं जानेवारी 2025 मध्ये हातोडा चालवायला सुरूवात केली. इथं सलग 24 दिवस कारवाई करत या इमारती 20 फेब्रुवारी रोजी जमीनदोस्त केल्या होत्या.

मुंबई न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

अनिल पवार (ETV Bharat Reporter)

वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी (ETV Bharat Reporter)

माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता (ETV Bharat Reporter)

ईडी कार्यालय (ETV Bharat Reporter)

मुंबई न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

