"आमची मतं फुटली नाहीत, कोणाची मतं फुटली ते पाहण्याची गरज"; माजी खासदार चंद्रकांत खैरेंची टीका
राज्याच्या दृष्टिकोनातून ठाकरे बंधू एकत्र येणं महत्वाचं ठरणार आहे. त्यातून सत्ता परिवर्तन शक्य असल्याचं सूचक वक्तव्य माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केलं.
Published : September 10, 2025 at 7:36 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : पूर्ण राज्याच्या दृष्टिकोनातून ठाकरे बंधू एकत्र येणं महत्वाचं ठरणार आहे. त्यातून सत्ता परिवर्तन शक्य असल्याचं सूचक वक्तव्य शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केलं. मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची बैठक झाली. दसऱ्याच्या निमित्तानं चांगली बातमी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील सर्व निवडणुकांच्या अनुषंगानं येणारी युती निर्णायक राहील. महाविकास आघाडीमध्ये राहायचं का नाही? हे पुढं पाहू, मात्र एकत्र राहिल्यास त्याचा फायदा होईल, असं खैरे यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारमध्ये बरंच काही चाललं : "तीन चाकी सरकारमध्ये बरंच काही चाललं आहे. ते एकमेकांवर बोलत आहेत. राज्यात चोऱ्या-माऱ्या, खुनाच्या घटना वाढल्या आहेत. आरक्षणासाठी भांडावं लागत आहे. राज्यात जातीपातीचं राजकारण सुरू असून ते विचित्र दिशेनं चाललं आहे. राज्यातील वातावरण खूप खराब झालय. आमच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. आगामी काळात त्या वाढतील. आमच्या पक्षाचे नेते सचिन आहेर यांनी सांगितलं की, दसरा मेळाव्याला राज ठाकरे यांना निमंत्रित केलं असून ते येतील. दोन्ही भाऊ एकत्र आले तर मोठा बदल घडेल. ठाकरे बंधू एकत्र यावेत असंच आम्हाला वाटतं. होणारी युती ही राज्याच्या दृष्टीनं तसंच सर्व निवडणुकांच्या दृष्टीनं महत्वाची राहील," असा विश्वास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केला.
महाविकास आघाडीबाबत निर्णय नंतर घेऊ : "ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास महाविकास आघाडीचं काय? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष बाहेर पडणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थितीत होत आहेत. मात्र त्याबाबत त्यांनी ठरवावं. याबाबत वरिष्ठांशी बोलून निर्णय घेऊ," असं चंद्रकांत खैरे यांनी सांगितलं. पुढं बोलताना ते म्हणाले "महाविकास आघाडी राहील नाही राहील त्याबाबत सांगता येणार नाही. मात्र राज ठाकरेंसोबत आल्यास फायदाच होईल. आता हे होणार का नाही? ते पाहावं लागेल. मात्र दोघे भाऊ सोबत येतील. मनसेसोबत कार्यकर्त्यांनी जुळवून घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यांचे अनेक पदाधिकारी भेटतात, चांगलं बोलतात. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची कल्पना दोन्ही भाऊ राबवत आहेत. त्यामुळं चांगली गोष्ट होईल. राज्यात सत्ता परिवर्तन देखील होऊ शकतं असं म्हटलं तरी चालेल, अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत खैरे यांनी दिली.
