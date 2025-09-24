प्रतिशिर्डीचे शिल्पकार माजी आमदार प्रकाश देवळे यांचं निधन
एकेकाळी विधानपरिषद निवडणूक गाजवलेले. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पुरून उरलेले प्रकाश देवळे यांचं अल्पशा आजारानं निधन झालं. ते 77 वर्षांचे होते.
पुणे : प्रतिशिर्डीचे शिल्पकार माजी आमदार प्रकाश केशवराव देवळे यांचं वयाच्या 77 व्या वर्षी अल्पशा आजाराने दुःखद निधन झालं आहे. आज दुपारी अडीच वाजता वैकुंठ स्मशानभूमी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनचा एक सच्चा शिवसैनिक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली, जावई असा परिवार आहे.
साई संस्थान प्रतिशिर्डी शिरगावचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश देवळे यांचं मंगळवार रात्री 11.30 च्या सुमारास अल्पशा आजाराने निधन झालं आहे. अंत्यदर्शनासाठी पार्थिव सकाळी 9.00 वाजता शारदाश्रम आश्रमशाळा शिरगाव येथे ठेवण्यात आलं होतं. अंत्यविधी आज दुपारी वैकुंठ स्मशानभूमी येथे करण्यात आला.
प्रकाश देवळे यांचा अनेक संस्था आणि संघटनांशी जवळचा संबंध होता. ते शिवसेनेचे जिल्हा अध्यक्ष देखिल होते. १९९६ मध्ये विलासराव देशमुख यांचा पराभव करत ते विधानपरिषदेवर निवडून गेले होते. नुकताच त्यांना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते नामदेव शिंपी समाजाचा समाज भूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा एका वर्षात दोनदा पराभव झाला होता, त्यातील एक पराभव प्रकाश देवळे यांच्यामुळे झाला होता. 1996 च्या विधान परिषद निवडणुकीत विलासराव देशमुख यांचा मताने पराभव झाला. त्यांचा पराभव एकेकाळी शिवसेनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख असलेले प्रकाश देवळे यांनी केला होता. प्रकाश देवळे यांनी नोकरी सोडून व्यवसाय बिल्डरचा सुरू केला होता. त्यांनी राजकारणात प्रवेश करुन बाळासाहेब ठाकरेंचे ते कट्टर शिवसैनिक झाले. त्यांच्या कामाची दखल घेत बाळासाहेबांनी त्यांच्यावर पुणे जिल्हाप्रमुख म्हणून जबाबदारी देखील टाकली.
1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत विलासराव देशमुखांना लातूर मतदारसंघात पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यानंतर झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत विलासराव देशमुखांनी विधान परिषदेचे तिकीट काँग्रेसकडे मागितले मात्र, काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी देण्यास नकार दिला. या निवडणुकीत विलासराव देशमुख हे अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले होते. त्यावेळी शिवसेनेने त्यांना पाठिंबा दिल्याने प्रकाश देवळे पराभूत होणार अशी चर्चा होती. मात्र ते निवडून आले. 9 जागांसाठी 12 उमेदवार होते. शेवटच्या फेरीत विलासराव देशमुख अर्ध्या मताने पराभूत झाले. यावेळी शेवटच्या टप्प्यात शिवसेनेकडून प्रकाश देवळे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र, मतांची गणितं अगदी पक्की जुळवत त्यांनी ही निवडणूक खुबीनं लढवली होती तसंच या निवडणुकीत ते विजयी झाले होते.