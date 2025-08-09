Essay Contest 2025

भारतीय न्यायव्यवस्थेतही अनेक त्रुटी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींचं परखड मत - INDIAN JUDICIARY

भारतीय न्यायव्यवस्था, पत्रकारिता, प्रदूषण, मानवी अधिकार अशा विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनी परखड मत मांडलंय.

Former Justice Abhay Oak on Indian judiciary
प्रतिकात्मक (ETV Bharat File Photo)
Published : August 9, 2025 at 9:51 AM IST

मुंबई : मुळात कोणतीही व्यवस्था कधीच परिपूर्ण नसते, भारतीय न्यायव्यवस्थेतही काही त्रुटी आहेत. ही पद्धत बदलण्यासाठी चांगली व्यवस्था शोधायला हवी. त्यासाठी देशाचा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारितेनं सशक्त असण्याची गरज आहे, असं परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केलं. शुक्रवारी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती निवडीसाठी नवी पद्धत हवी : 'सरकारला जबाबदार धरण्याबाबत न्यायव्यवस्था आणि माध्यमांचं स्वातंत्र्य' या विषयावर मुंबई प्रेस क्लबमध्ये अभय ओक यांचं एक विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं होतं. सध्याच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश असलेलं सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायवृंद हे देशभरातील उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारला शिफारस करतात. या न्यायमूर्ती निवडीच्चा पद्धतीवर सध्या प्रश्न निर्माण केले जातायेत. त्यामुळं लवकरच यापेक्षा चांगली पद्धत विकसित करावीच लागेल. न्यायमूर्तीपदासाठी पाठवलेली नावं सरकार न्यायवृंदाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात. परंतु, पाठवलेल्या नावांच्या शिफारशींची वेळेत अंमलबजावणीच होत नसल्याचं माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी अधोरेखित केलं.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपताना कर्तव्याचं भान हवं : "अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्याबाबत भूमिका मांडताना न्यायाधीशांना, राजकारणी व्यक्तीला किंवा एखाद्या स्टँडअप कॉमेडियननं केलेली टीका कदाचित काही लोकांना आवडणार नाही. परंतु, समोर आलेल्या अशा प्रकरणांत एक न्यायाधीश म्हणून कर्तव्य बजावताना कायद्याचं किंवा मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन खरंच झालंय का?, हे कायद्याच्या चौकटीत उभं राहून पाहावं लागतं. त्याबाबत आपलं वैयक्तिक मत विचारात घेण्याची मुभाच नसते. मात्र, पत्रकार याबाबत प्रश्न उपस्थित करू शकतात. काय चूक, काय बरोबर हे सांगू शकतात. तीच त्यांची खरी ताकद आहे," असं मत अभय ओक यांनी व्यक्त केलं.

पर्यावरणाचा समतोल आणि संरक्षण : पर्यावरण संरक्षणाचं कर्तव्य न्यायालयं ठोसपणे बजावतायेत. पण, समाजकारणाच्या मुद्द्यावरही राजकारण्यांकडून त्यातून केवळ राजकारणच करायचंय. त्यामुळे, माध्यमं आणि न्यायपालिका या दोघांनीही स्वतःला त्यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पुरेसे काम केलंय का? असा प्रश्न विचारण्याची आता वेळ आल्याचं न्यायमुर्ती अभय ओक यांनी नमूद केलं. अनेकदा पर्यावरणप्रेमींची टिंगल उडवली जाते, त्यांच्यावर विकासक कामांमध्ये खोडा आणतात म्हणून टीका होते. परंतु हेच पर्यावरणप्रेमी न्यायव्यवस्थेला अनेक विषयांकडे लक्ष देण्यास भाग पाडतात. परंतु, त्यांना त्याचं श्रेय कधीच मिळत नाही, अशी खंतही अभय ओक यांनी व्यक्त केली.

प्रदूषणमुक्त जीवन जगणं हा देखील मूलभूत अधिकारच : "प्रदूषणरहित वातावरणात राहणं हा देखील सर्वसामान्यांना मूलभूत अधिकार आहे. अनेकदा न्यायालयाकडून आदेश पारित होऊनही राजकीय अनास्थेमुळे दिलेल्या आदेशांचं योग्य पालनच होत नाही. 'झोपु' योजना ही आपल्या शहरातील एक मोठी समस्या आहे. अनेक पोलीस शिपाई हे एकेकाळी झोपडपट्टीतच राहायचे. त्यामुळे एकीकडे आपण लोकांच्या जगण्याच्या अधिकाराबाबत नेहमी बोलत असतो, पण आपण सर्वसामान्यांना परवडणारी घरं आज मुबलक प्रमाणात देऊ शकतोय का?" असा सवाल यावेळी अभय ओक यांनी उपस्थित केला.

