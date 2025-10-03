ETV Bharat / state

झहीर खान साईचरणी नतमस्तक; झहीरच्या लेकराची 'ईटीव्ही भारत'च्या कॅमेऱ्यासमोर खास पोझ, संस्थानला दिली देणगी

भारताचा माजी क्रिकेटपटू झहीर खाननं शिर्डीत सहकुटुंब साईबाबांचं दर्शन घेतलं. यावेळी झहीर खाननं साई संस्थानच्या मेडिकल फंडासाठी 5 लाखांची देणगी दिली.

ZAHEER KHAN SHIRDI VISIT
झहीर खान सहपरिवार साईचरणी नतमस्तक (ETV Bharat Reporter)
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर (शिर्डी) : टीम इंडियाचा माजी वेगवान गोलंदाज झहीर खान यांनी शुक्रवारी सहपरिवार शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावं दर्शन घेतलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर झहीर खान यांनी साईबाबा संस्थानच्या देणगी कार्यालयात जाऊन तब्बल पाच लाखांची देणगी दिली. यावेळी झहीर खानचा मुलगा फतेहसिंह खान यानं 'ईटीव्ही भारत'च्या कॅमेऱ्यासमोर खास पोज दिली. यामुळं आई सागरिकाही हसू आवरू शकली नाही.

Zaheer Khan Shirdi visit
झहीरच्या लेकराची ईटीव्ही भारतच्या कॅमेऱ्यासमोर खास पोझ (ETV Bharat Reporter)

झहीर खान सहपरिवार साईचरणी नतमस्तक : माजी क्रिकेटर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर मूळ गाव असलेल्या झहीर खाननं पत्नी सागरिका घाटगे, मुलगा फतेहसिंह खान आणि सासू अपेक्षा यांच्यासह शुक्रवारी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. साई दर्शनानंतर झहीर खान व त्यांच्या कुटुंबीयांचा साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी साई शाल व साईबाबा मूर्ती देऊन सत्कार केला.

माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना गोरक्ष गाडीलकर (ETV Bharat Reporter)

साईबाबा संस्थानला दिली देणगी : साईबाबांच्या दर्शनानंतर झहीर खान आणि कुटुंबीयांनी साई संस्थानच्या मंदिर परिसरातील देणगी कार्यालयात मेडिकल फंडासाठी तब्बल पाच लाख रुपयांची देणगी दिली. लग्नानंतर तब्बल आठ वर्षांनी झहीर खानला पुत्ररत्न झालं. तसंच येत्या 7 ऑक्टोबरला झहीर खानचा वाढदिवस असून त्याआधीच त्यांनं शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं सहकुटुंब दर्शन घेतलं.

Zaheer Khan Shirdi visit
झहीरच्या लेकराची ईटीव्ही भारतच्या कॅमेऱ्यासमोर खास पोझ (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांचं दर्शन घेऊन मनाला समाधान मिळालं : साईबाबा संस्थानच्या वतीनं शिर्डीत 107 वा साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव साजरा केला जात आहे. या उत्सवानिमित्त झहीर खान यांनी सहकुटुंब शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याशी चर्चा करताना झहीर खान म्हणाले, "माझं मूळ गाव श्रीरामपूर असून लहानपणापासून मी साईबाबांचा भक्त आहे. त्याकाळी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत यायचो. पूर्वी दर्शनाची व्यवस्था वेगळी होती. मंदिराजवळ छोटी दुकानं असायची. आता साईबाबांच्या दर्शनाच्या व्यवस्थेत मोठा बदल झालेला आहे. आज साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेऊन मनाला समाधान मिळालं."

