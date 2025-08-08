मुंबई - दिल्लीत इंडिया आघाडीच्या बैठकीत शेवटच्या रांगेत बसल्याचा उद्धव ठाकरेंचा फोटो व्हायरल होत आहे. हिंदुत्व आणि बाळासाहेबांची साथ सोडली, त्यामुळं त्यांची ही अवस्था झाली आहे. त्यामुळं काँग्रेसचरणी लीन झालेल्या साहेब यांना माफ करा, अशी घोषणाबाजी करत आज शिवसेनेकडून (शिंदे गट) बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळी प्रतीकात्मक आंदोलन करण्यात आलंय. यावेळी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे, प्रवक्त्या सुशीबेन शाह, माजी नगरसेवक समाधान सरवणकर आदी उपस्थित होते.
खरी शिवसेना एकनाथ शिंदेंसोबत : दरम्यान, सुरुवातीला शिवसैनिकांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतिस्थळी अभिवादन केले. यानंतर घोषणाबाजी देत प्रतिकात्मक आंदोलन केले. उबाठाची काय गत झाली आहे. त्यांची काय अवस्था झाली हे कालच्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत दिसून आले. शेवटच्या रांगेत बसलेल्या उबाठाची अवस्था बाळासाहेब ठाकरे यांना आवडणार नाही, म्हणून त्यांची माफी मागायला आलो आहोत. खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात पुढे जात असून, जनता त्यांच्या मागे आहे. जे उद्धव ठाकरे स्वतंत्र खुर्चीवर बसायचे, ते आता सोफ्यावर बसतात, अशी टीका आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी उबाठावर केली.
झुकले नाहीत तर सरपटले : दुसरीकडे शिवसेना-भाजपा युती असताना अमित शाह पण मातोश्रीवर येऊन गेले होते. आता तुम्ही उंदरासारखे कुठेही बसता. तसेच उद्धव ठाकरे दिल्लीत जाऊन वाकले नाहीत, झुकले नाहीत तर सरपटले, अशी खरमरीत टीका शिवसेना प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी उबाठावर केली. तसेच इंडिया आघाडीच्या बैठकीत शेवटच्या रांगेत स्थान मिळालेल्या उबाठावर टीका केली जातेय. काँग्रेसचरणी लीन झालेल्या उबाठाला माफ करा, बाळासाहेब उबाठाला माफ करा, सडका मेंदू साफ करा, अशी घोषणाबाजी यावेळी शिवसैनिकांकडून करण्यात आलीय.
हेही वाचाः
‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवलं; सेन्सॉर प्रमाणपत्र महिनाभरासाठी निलंबित
रक्षाबंधन 2025 : हाताच्या स्पर्शानं दिव्यांग बहिणींनी भावांसाठी गुंफला 'रेशीम धागा'