वाघाच्या हल्ल्यात वनमजूर ठार, विना हात पाय मृतदेह आढळला, मेळघाटातील घटना - FOREST WORKER KILLED TIGER ATTACK

वाघानं केलेल्या हल्ल्यात एक वनमजूर ठार झालाय. मेळघाटातील जंगल परिसरात ही घटना घडली.

वाघाच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या वनमजूराच्या मृतदेहाचा शोध घेताना वनविभागाचे कर्मचारी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 7:32 PM IST

अमरावती : वन्य प्राणी आणि माणसातील संघर्ष वाढत असल्याचे अनेक घटनांमधून दिसून येत आहे. यात अनेकदा माणूस बळी पडत असल्याचं दिसून येत आहे. अशीच एक घटना मेळघाटातील जंगल परिसरात घडली. यात वाघानं केलेल्या हल्ल्यात एक वनमजूर ठार झालाय. वनविभागानं त्याचा मृतदेह जंगलातून शोधून बाहेर काढला.

वनमजूर ठार : मेळघाटात गुगामल वन्यजीव विभाग अंतर्गत घोंगडा वन परिक्षेत्रात धामणीखेडा बीट कंपार्टमेंट क्रमांक ९४४ मध्ये गस्तीवर असणाऱ्या वन मजुरावर वाघानं हल्ला करून त्यास ठार मारलं. प्रेम मुन्ना कासदेकर ( वय ३०) असं ठार झालेल्या वन मजुराचं नाव आहे. तो तारु गावातील रहिवासी होता. त्याच्याबरोबर असणारा आकाश कासदेकर हा थोडक्यात बचावला. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी सात वाजता घडली.

'अशी' आहे घटना : गुगामल वन्यजीव विभाग चिखलदरा अंतर्गत खोंगडा वन परिक्षेत्रात राजदेवबाबा कॅम्प आहे. या कॅम्प अंतर्गत येणाऱ्या संपूर्ण जंगलाची पाहणी करण्यासाठी वनरक्षक आणि वनमजूर तैनात असतात. या कॅम्पवर प्रेम कासदेकर आणि आकाश कासदेकर हे तीन महिन्यापासून रोजनदारी वनमजूर म्हणून तैनात होते. मंगळवारी दोघेही सकाळी सात वाजता धामणीखेडा बीट क्रमांक ९४४ या भागात ते गाडीसाठी गेले. सायंकाळी राजदेवबाबा कॅम्प या निवासस्थानी परत येत असताना दोघेही गप्पा मारत होते. अचानक प्रेमचा आवाज येत नाही म्हणून आकाशनं मागे वळून पहीलं तर त्याला प्रेम कुठेही दिसला नाही. यावेळी जोरदार पाऊस कोसळत असल्यानं आकाश राजदेवबाबा कॅम्पवर धावत पोहचला. प्रेम हा जंगलात अचानक दिसेनासा झाला, अशी माहिती आकाशनं वायरलेसद्वारे वनरक्षकांना दिली. रात्री 11 वाजता वनरक्षक, वनपाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी यांच्यासह 25 ते 30 कर्मचाऱ्यांचं पथक जंगलात पोहचलं. या सर्वांनी हरवलेल्या प्रेमचा शोधण्याची मोहीम राबवली.

बुधवारी सकाळी आढळला मृतदेह : मंगळवारी रात्री जंगलात प्रेमला शोधण्याची मोहीम सुरू झाली. मध्यरात्री ती थांबली. पहाटे पुन्हा शोध मोहीम सुरू झाली असता प्रेमचा मृतदेह एका झुडपात पडलेला आढळला. त्याचं शरीर वाघ नखांनी ओरखडलेलं होतं आणि त्याचा एक हात आणि पाय बेपत्ता असल्याचं लक्षात आलं. प्रेमचा मृतदेह जंगलाबाहेर आणून शवविच्छेदनासाठी अचलपूर ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

तपास सुरू : "मंगळवारी रात्री शोध मोहीम राबवल्यावर बुधवारी सकाळी पुन्हा शोध मोहीम सुरू झाली असता, प्रेम कासदेकर या वनमजूरचा मृतदेह आढळला. नेमक्या कोणत्या वाघानं हा हल्ला केला याचा तपास केला जातोय," अशी माहिती सहायक वनसंरक्षक प्राची उरडे यांनी दिली.

पंधरा दिवसात दुसरी घटना : मेळघाटात एकाच परिसरात पंधरा दिवसात वाघाच्या हल्ल्यात व्यक्ती ठार झाल्याची ही दुसरी घटना आहे. 18 ऑगस्टला घोंगडापासून आधी असणाऱ्या कुलांगणा गावातील युवक प्रवीण बेलसरे हा मित्राबरोबर जंगलातून महादेवाचे दर्शन घेऊन परत येत असताना त्याच्यावर वाघानं झडप घेऊन त्यास ठार केले. प्रवीण आणि प्रेमला ठार मारणारा वाघ हा एकच असावा असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. हा वाघ म्हातारा झालाय. त्याला वन्यप्राण्यांची शिकार करणं शक्य होत नसल्यानं तो माणसांवर हल्ला करतोय, असं बोललं जातंय. वन विभागानं या वाघाचा बंदोबस्त करण्याची मागणी घोंगडा, कुलांगणा, मोझरी या भागातून होत आहे.

