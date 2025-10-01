प्रांजल खेवलकर यांच्यासह इतरांनी घेतलं नव्हतं ड्रग्ज; जामिन मिळाल्यानंतर आला फॉरेन्सिकचा अहवाल
माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचे जावई यांनी प्रांजल खेवलकर यांनी घरातील पार्टीत ड्रग्जचं सेवन केलं नसल्याचं अहवालातून समोर आलंय. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Published : October 1, 2025 at 6:38 PM IST
पुणे: पुण्यातील उच्चभ्रू खराडी भागात हाउस पार्टीच्या नावाखाली कथित ड्रग्स पार्टी करणाऱ्या एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल मनिष खेवलकर यांना पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांच्यासह ६ जणांनादेखील अटक झाली होती. या प्रकरणात प्रांजल खेवलकर आणि इतर आरोपींनी ड्रग्जचे सेवन केले नसल्याचा फॉरेन्सिकचा अहवाल पोलिसांना प्राप्त झाला आहे. पोलिसांनी हा अहवाल न्यायालयातदेखील सादर केला आहे.
खराडी येथे झालेल्या ड्रग्स प्रकरणात पार्टीमध्ये पोलिसांनी धाड टाकत प्रांजल खेवलकर यांच्यासह ६ जणांना अटक केली होती. यानंतर पोलिसांनी या आरोपींनी ड्रग्जचे सेवन केले की नाही, याबाबत सर्व आरोपींची फॉरेन्सिक चाचणी करण्यात आली होती. त्याचा सविस्तर अहवाल पोलिसांना काही दिवसापूर्वी प्राप्त झाला. पोलिसांनी हे अहवाल न्यायालया देखील सादर केलेले आहेत. एकनाथ खडसेंचे जावई प्रांजल खेवलकर तब्बल दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगामध्ये होते. प्रांजल खेवलकर यांची नुकतेच येरवडा तुरुंगामधून सुटका झाली आहे. त्यानंतर खेवलकर यांनी ड्रग्ज सेवनकेलं नसल्याचं निष्पन्न झालं आहे.
जामीननंतर खेवलकर यांची केली सुटका- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांचे पती प्रांजल खेवलकर यांना कथित ड्रग्स पार्टी प्रकरणात पुणे पोलिसांनी २७ जुलै रोजी अटक केली होती. यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. पुणे न्यायालयानं प्रांजल खेवलकर यांच्यासह असलेल्या आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. खेवलकर यांची येरवडा तुरुंगामधून सुटका झाली आहे.
हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. माझी बाजू योग्य वेळी योग्य ठिकाणी पत्रकार परिषद घेऊन मांडीन . तसंच योग्य वेळी सर्वांना उत्तर देणार आहे, असं रोहिणी खडसे यांनी पती खेवलकर यांच्या अटकेनंतर म्हटलं होतं.
चाकणकर यांनी खेवलकर यांच्यावर केले होते गंभीर आरोप- राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी खेवलकर यांच्या मोबाईल फोनवर महिलांचे अनेक अश्लील व्हिडिओ आढळल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांनी पुढे दावा केला की हे प्रकरण एका मोठ्या रॅकेटचा भाग आहे. खेवलकर यांनी अनेक महिलांना फसवल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी एसआयटी नेमून याची चौकशी करण्यात यावी, असं पत्र त्यांनी पोलिस महासंचालक यांना पाठविलं होतं.
