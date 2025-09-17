परदेशी विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्राला पसंती; 61 देशांतील विद्यार्थ्यांनी घेतले महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश
राज्य सरकारच्या पारदर्शक प्रवेश प्रक्रियेबरोबरच आधुनिक सुविधा, जागतिक एक्सपोजर आणि सुरक्षित वातावरणामुळे महाराष्ट्र परदेशी विद्यार्थ्यांच्या पसंतीत वरच्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
Published : September 17, 2025 at 5:02 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी नवे शैक्षणिक हब ठरत आहे. दर्जेदार शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळालेली महाविद्यालये आणि परवडणारे जीवनमान यामुळे यावर्षी 61 देशांतील विद्यार्थ्यांनी राज्यातील अभ्यासक्रमांना पसंती दिलीय. “ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट” म्हणून ओळखले जाणारे पुणे आणि औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्र असलेल्या मुंबई या शहरांमुळे महाराष्ट्र परदेशी विद्यार्थ्यांची पहिली निवड ठरत आहे. या शैक्षणिक वर्षात विविध देशातील विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. राज्य सरकारच्या पारदर्शक प्रवेश प्रक्रियेबरोबरच आधुनिक सुविधा, जागतिक एक्सपोजर आणि सुरक्षित वातावरणामुळे महाराष्ट्र परदेशी विद्यार्थ्यांच्या पसंतीत वरच्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. नेपाळपासून ते अमेरिकेपर्यंत 61 देशांतील विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षण घेत आहेत.
कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (सीईटी) सेल अंतर्गत प्रवेश : महाराष्ट्र हे परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे आकर्षण केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. राज्यातील कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (सीईटी) सेलच्या आकडेवारीनुसार, 2025–26 या शैक्षणिक वर्षासाठी 52 देशांमधून 1112 विद्यार्थ्यांनी विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज केले. त्यापैकी आतापर्यंत 271 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. यामध्ये नेपाळमधून सर्वाधिक 74 विद्यार्थी आले असून, संयुक्त अरब अमिरातीमधून 72 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. इंडोनेशिया, कतार, सौदी अरेबिया आणि ओमान या देशांमधूनही विद्यार्थी आले आहेत. याशिवाय कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, अर्जेंटिना, अमेरिका आणि युकेमधील काही विद्यार्थ्यांनीदेखील प्रवेश घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील संस्था आणि त्यांचे अभ्यासक्रम : या विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स, व्यवस्थापन आणि कायदा यांसारख्या शाखांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. मुंबई विद्यापीठासह पुण्यातील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (सीओईपी), विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, डॉ. डी. वाय. पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, आयएलएस लॉ कॉलेज, कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग आणि पिंपरी-चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग या संस्थांना विशेष पसंती मिळाली आहे. सांगलीतील वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग आणि मुंबईतील वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट (व्हीजेटीआय) हेही परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे पर्याय ठरत आहेत.
मुंबई विद्यापीठात 61 देशांतील 258 परदेशी विद्यार्थी : शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये मुंबई विद्यापीठात 61 देशांतील एकूण 258 परदेशी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर नॅशनल अँड इंटरनॅशनल स्टुडंट्स (एमयू-सीईएससीएल) कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यामध्ये 95 विद्यार्थी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या (आयसीसीआर) शिष्यवृत्तीवर असून, उर्वरित 163 विद्यार्थी स्वखर्चाने शिकत आहेत.
चार वर्षांत परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढ : या विद्यार्थ्यांमध्ये नेपाळ, मालदीव, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, ओमान, इथिओपिया, जपान, अमेरिका, युके, कॅनडा, फ्रान्स, व्हिएतनाम अशा देशांचा समावेश आहे. मागील वर्षी (2024-25) 55 देशांमधून 246 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता, तर 2023-24 मध्ये 38 देशांतील 167 विद्यार्थी दाखल झाले होते. गेल्या चार वर्षांत परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसते आहे. मुंबई विद्यापीठाने परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी सिंगल विंडो सिस्टीम तयार केली आहे. अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्र पडताळणी, फी भरणा, महाविद्यालय वाटप, वसतिगृह सुविधा या सर्व गोष्टी एका पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच अभ्यासक्रमांची माहिती, इंडक्शन प्रोग्राम, स्टडी टूर, मार्गदर्शन शिबिरे यांमुळे परदेशी विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला आहे, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठाचे संपर्क अधिकारी आनंद बनसोड यांनी सांगितले.
थायलँडची विद्यार्थिनी घेतेय हिंदीचे शिक्षण : थायलँडची विद्यार्थिनी नतनापा सुकमी ही मुंबई विद्यापीठामध्ये शिकत आहे. विशेष म्हणजे ही विद्यार्थिनी एमएच्या पहिल्या वर्षाला असून, तिने हिंदी हा विषय निवडला आहे. हिंदी विषयामध्ये एमए पूर्ण करून थायलंडमध्ये हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकवण्याचा तिचा मानस असल्याचं तिनं ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. भारतामध्ये शिकत असताना इथल्या महाविद्यालयामधील शिक्षक न कंटाळता शंकांचे निरसन करतात, असे नतनापा हिने नमूद केले.
परदेशी विद्यार्थ्यांचा महाराष्ट्राकडे कल वाढण्याची कारणे :
1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण : सीओईपी आणि व्हीजेटीआय सारख्या तांत्रिक संस्थांना जागतिक स्तरावर मान्यता आहे.
2. पुण्याची शैक्षणिक परंपरा : “ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट” म्हणून ओळखले जाणारे पुणे हे उत्तम शैक्षणिक वातावरणासाठी ओळखले जाते.
3. परवडणारा खर्च : परदेशाच्या तुलनेत मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांमधील राहणीमानाचा खर्च कमी आहे.
4. सुधारित प्रवेश प्रक्रिया : परदेशी आणि एनआरआय विद्यार्थ्यांसाठी सीईटी सेलमार्फत स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध झाल्याने पारदर्शकता वाढली आहे.
काही बाबतीत सुधारणांची आवश्यकता : मात्र, विद्यार्थ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. भाषेतील फरक आणि सांस्कृतिक बदलाशी जुळवून घेणे या गोष्टी सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना कठीण जातात. महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गुणवत्ता, परवडणारे जीवनमान, सुधारित प्रवेश प्रक्रिया आणि नामांकित संस्था यामुळे परदेशी विद्यार्थी राज्याला प्राधान्य देत आहेत. आकडेवारीनुसार वाढता कल स्पष्ट दिसतो आहे. मात्र, हॉस्टेलची मर्यादित उपलब्धता, प्रशासकीय कागदपत्रांच्या प्रक्रियेला लागणारा वेळ आणि आर्थिक खर्च या मुद्द्यांबाबत प्रशासनाने सुधारणा घडवून आणल्यास जास्तीत जास्त परदेशी विद्यार्थी महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज करतील.
