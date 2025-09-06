शिवाजी पार्कातील विसर्जनात परदेशी पाहुण्यांची धम्माल, पाणीपुरी आणि बँजोवर झाले फिदा
ओळख ना पाळख पण विसर्जनाच्या दिवशी मुंबईत आलेला प्रत्येकजण मुंबईकर होऊन जातो. सोहळा आणि भारतीयांचं 'अतिथी देवो भव' या भावनेलाही यानिमित्तानं परदेशी पाहुण्यांनी जवळून अनुभवलं.
Published : September 6, 2025 at 11:59 PM IST
मुंबई : 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' या जयघोषात शनिवारी लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला. संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या गणपती बाप्पाची दहा दिवस भक्तीभावाने पूजा केल्यानंतर सर्वत्र भावूक मनानं बाप्पाला निरोप देण्यात आला. मध्य मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध आणि महत्त्वाचं विसर्जन स्थळ म्हणून दादर चौपाटी आणि शिवाजी पार्क परिसराची ओळख आहे.
शिवाजी पार्कात विदेशी पाहुण्यांची धम्माल : मुंबईतील सर्वात मोठा सण म्हणजे गणेशोत्सव आणि या उत्सवातील सर्वात महत्त्वाचा दिवस म्हणजे विसर्जनाचा दहावा दिवस. या दिवशी जवळपास अख्खी मुंबई रस्त्यांवर उतरते. ती नाचते, गाते, गुलाल उधळते, आज हे शहर खऱया अर्थानं जिवाची मुंबई काय असते त्याचा अनुभव घेते. हा अनुभव संपूर्ण जगात प्रसिद्ध आहे, त्यामुळे याचं अप्रूप असलेले अनेक पर्यटक आपले दौरे त्यानुसार जुळवून घेतात. शिवाजी पार्कवर 'ई टीव्ही भारत'नं अश्याच काही परदेशी पाहुण्यांना गाठलं. अमेरिक, इटली, स्लोव्हाकिया अश्या विविध देशांतून आलेल्या मित्रांच्या या ग्रुपनं विसर्जनाची पूर्ण मजा घेतली.
पाणीपुरीवर मारला ताव : विसर्जनपूर्वीच्या आरतीनंतर एका महिलेनं रितसर या सर्वांचं आपल्याच कुटुंबातील व्यक्तींप्रमाणे औक्षणही केलं. ओळख ना पाळख पण आज मुंबईत आलेला प्रत्येकजण मुंबईकर होऊन जातो. भारतातील या अनोख्या उत्सावाचा हा सोहळा आणि भारतीयांचं 'अतिथी देवो भव' या भावनेलाही या परदेशी पाहुण्यांनी अगदी जवळून अनुभवलं. "मुंबईतील तिखट पाणीपुरी खाऊन पोट बिघडलं तरी ती खाताना खूप मजा आली, इथं रस्त्यावर बँड आणि बँजोवर वाजणारं संगीत ही सर्वात मोठी मेजवानी होती," असं या पाहुण्यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी केलेल्या खास बातचीतमध्ये कबूल केलं.
शिवाजी पार्कातील कृत्रिम तलावावर चौपाटीपेक्षा अधिक गर्दी : मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार यंदा सहा फुटांच्या आतील सरसकट सर्व गणेश मूर्तींचं विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्याची जोरदार तयारी केली होती. त्यामुळे सर्वत्र गेल्यावर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुपटीनं कृत्रिम तलावांची निर्मिती करण्यात आली होती. दादर चौपाटीसह मुंबईतील सर्व चौपाट्यांवर केवळ मोठ्या आकाराच्या सार्वजनिक मूर्तीच विर्सजित केल्या जात होत्या. शिवाजी पार्कात तर यंदा चौपाटीपेक्षा पालिकेच्या कृत्रिम तलावावर भक्तांची अधिक गर्दी पाहायला मिळाली. परंतु, मुंबई महापालिका, मुंबई पोलीस यांनी अनेक स्वयंसेवी संघटना आणि एनजीओंच्या साथीनं सर्व परिस्थित अगदी चोख पार पाडली.
