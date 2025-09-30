ETV Bharat / state

जायकवाडीतून पहिल्यांदाच मोठा विसर्ग, धरण साठ्यापेक्षा अधिक पाणी नदीपात्रात सोडलं

जायकवाडी धरणातून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा म्हणजेच 3 लाख 6 हजार क्युसेक वेगाने विसर्ग करण्यात येत आहे.

major discharge occurred from Jayakwadi dam
जायकवाडीतून पहिल्यांदाच मोठा विसर्ग (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर - यंदाच्या पावसाने अनेक विक्रम मोडीत काढले आहेत. जायकवाडी धरणातून इतिहासात पहिल्यांदा इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी गोदापात्रात सोडण्यात आलंय. धरणाची साठवण क्षमता 102 टीएमसी इतकी असून, आतापर्यंत 104 टीएमसी इतक्या मोठ्या क्षमतेने पाणी सोडण्यात आलंय, तर अद्याप धरणात पाण्याची आवक सुरूच असल्यानं अजून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात येत असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता यांनी दिलीय. परभणी, बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर या भागातील नदीकाठावरील 168 गावे त्यामुळे बाधित झाली असली तरी योग्य नियोजन असल्याने मोठी हानी टाळण्यात यश मिळाल्याचंदेखील अधीक्षक अभियंता एस सब्बीनवार यांनी सांगितले.

major discharge occurred from Jayakwadi dam
जायकवाडीतून पहिल्यांदाच मोठा विसर्ग (Source- ETV Bharat)

19 वर्षांनंतर गावांमध्ये शिरले पाणी : मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत पूरपरिस्थितीनं दाणादाण उडविली. अतिवृष्टी अन् नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांमधून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे गोदावरी नदीनं महारौद्ररूप धारण केलंय. खबरदारी म्हणून नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांचे स्थलांतर सुरू आहे. गोदावरीच्या महापुरामुळे पैठण शहरात तब्बल 19 वर्षांनंतर पाणी घुसले आहे. जायकवाडी धरणांतून यंदा तीन लाख सहा हजार क्युसेक इतका प्रचंड पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे.

जायकवाडीतून पहिल्यांदाच मोठा विसर्ग केल्यानंतर आमच्या प्रतिनिधीनं घेतलेला आढावा (Source- ETV Bharat)

मराठवाड्यात नद्यांना आलेल्या पुरामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला : धरण बांधल्यानंतर पहिल्यांदाच इतका विसर्ग झाला असून, ही ऐतिहासिक घटना आहे. नांदेडच्या विष्णुपुरी प्रकल्पाचे तब्बल 19 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच 17 दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. मध्यरात्रीनंतर झालेल्या जोरदार पावसाने मराठवाड्यात विविध नद्यांना आलेल्या पुरामुळे पुन्हा अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून, वस्त्या अन् शिवारं जलमय झाली आहेत. शिवाय मराठवाड्यातील सर्व मोठ्या धरणांतून विसर्ग सुरू आहे.

major discharge occurred from Jayakwadi dam
जायकवाडीतून पहिल्यांदाच मोठा विसर्ग (Source- ETV Bharat)

2006 नंतर मोठा विसर्ग : जायकवाडी धरणातून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा म्हणजेच 3 लाख 6 हजार क्युसेक वेगाने विसर्ग करण्यात येत आहे. या आधी 2006 मध्ये 2 लाख 50 हजार क्युसेक या वेगाने पाणी सोडण्यात आले होते. त्यावेळी पैठणसह अनेक गावांमध्ये पाणी शिरले होते. त्यानंतर तब्बल 19 वर्षांनी तशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी या भागांतील तब्बल 168 गावे या पुरामुळे बाधित झाली आहेत. पाणी येण्याचा पूर्ण अंदाज आल्याने आधीच 5 टीएमसी पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला, शिवाय दर तासाला अंदाज घेऊन सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असल्याने हानी कमी झाली आहे, अशी माहिती धरणाचे अधीक्षक अभियंता एस. सब्बीनवार यांनी दिली.

हेही वाचाः

दसऱ्याला ठाकरे बंधूंमध्ये वैचारिक सोन्याचं आदानप्रदान होऊ शकतं; उबाठा-मनसे युतीबाबत संजय राऊत यांचं सूचक विधान

जीएसटी कपातीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काळबादेवीतील व्यापाऱ्यांशी साधला संवाद

For All Latest Updates

TAGGED:

DAM WATER DISCHARGERIVERBEDDAM STORAGE CAPACITYजायकवाडीतून पाण्याचा विसर्गJAYAKWADI DAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.