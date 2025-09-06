ETV Bharat / state

गणेश विसर्जन मिरवणुकीत 27 वर्षांपासून 300 लोकांचा समूह काढतोय दोन ते अडीच हजार किलोची रांगोळी

गणेश विसर्जन मिरवणुकीत 27 वर्षांपासून 300 लोकांचा समूह दोन ते अडीच हजार किलोची रांगोळी काढत असून, यंदा रांगोळीच्या माध्यमातून पर्यावरण स्वच्छतेचा संदेश देण्यात आलाय.

group of 300 people is drawing 2,000 to 2,500 kg of rangoli
300 लोकांचा समूह काढतोय दोन ते अडीच हजार किलोची रांगोळी (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2025 at 1:42 PM IST

1 Min Read

पुणे:- पुण्यातील गणेश विसर्जनाला सुरुवात झाली असून, मानाच्या गणपती मंडळांची पुण्यातील टिळक पुतळा येथून विसर्जन मिरवणूक निघालीय. अशातच पुण्यातील विसर्जन मार्गावर राष्ट्रीय कला अकादमीच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून रांगोळी काढण्यात येत असते. यंदाच्या वर्षी कचरा ही थीम घेऊन विसर्जन मार्गावर रांगोळी काढण्यात येत आहे. विसर्जन मार्गावर ठिकठिकाणी कचऱ्याशी निगडित विविध संदेश देणाऱ्या रांगोळी या राष्ट्रीय कला अकादमी तर्फी काढण्यात येत आहेत. महात्मा फुले मंडई ते अलका चौकापर्यंत राष्ट्रीय कला अकादमीतर्फे या रांगोळी काढण्यात येणार आहेत.

गेली 27 वर्ष ही रांगोळीची परंपरा आजतागायत चालू : गणपती बाप्पाला निरोप देताना गेली 27 वर्ष ही रांगोळीची परंपरा आजतागायत चालू आहे. या रांगोळीच्या माध्यमातून सामाजिक संदेश देत कचरा विलगीकरण आणि प्लास्टिक मुक्त कचरा याबाबत सामाजिक संदेश देण्याचा काम यंदाच्या रांगोळीत पाहण्यात आलेला आहे. महात्मा फुले मंडई ते अलका टॉकीजपर्यंत या रांगोळीचे रेखाटन केले जाते. या टप्प्यामध्ये जवळजवळ 11 चौक महत्त्वाचे असून, त्या प्रत्येक ठिकाणी कचरा संवर्धन आणि प्लास्टिक मुक्त भारत याविषयी सामाजिक संदेश देण्यात आला आहे. यामध्ये अलका टॉकीज चौकामधील रांगोळी रेखाटन हे 100 फुटांच्या पेक्षा जास्त असून, मोठ्या प्रमाणात रांगोळी पाहण्यासाठी येथे गर्दी केली जाते. त्या रांगोळीसाठी जवळजवळ 300 लोकांचा समूहाचा हातभार लागतो.

रांगोळीच्या कलाकृतीसाठी अडीच महिन्यांपासून सराव : साधारणत: 1000 किलो रांगोळी, 1000 किलो गुलाल आणि 800 किलो रंग वापरण्यात आलेले आहेत. या अगोदरसुद्धा स्त्रीभ्रूण हत्या, प्रदूषण मुक्त भारत, अशा प्रकारच्या रंगवलीतून सामाजिक संदेश देण्याचे काम केलेले आहे. रांगोळीच्या कलाकृतीसाठी अडीच महिन्यांपासून सराव केला जातो. वेळोवेळी 300 लोकांचा समूह घेऊन गेले अडीच महिने या रांगोळी रचनेवर काम करण्यात आलेले आहे. यामध्ये शनिवार आणि रविवार या दोन साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी या रांगोळीचा सराव केला जातो. हीच रांगोळी यंदाच्या आकर्षण ठरले असून, पाहण्यासाठी भक्तांनी मोठी गर्दी केल्याचे दिसत आहे.

हेही वाचाः

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH VISARJAN PROCESSIONANANT CHATURTHIगणेश विसर्जन मिरवणूक रांगोळीGANESH FESTIVAL RALLY RANGOLI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.