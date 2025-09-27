ETV Bharat / state

लोकनृत्यांनी कोल्हापुरच्या शाही दसरा महोत्सवात 'रंगत' आणली; तेलंगणाच्या रेला, बंगालच्या छऊ नृत्यानं रसिकांची मनं जिंकली!

तेलंगणाच्या रेला आणि पश्चिम बंगालच्या छऊ नृत्य प्रकारात कलाकारांच्या आकर्षक वेशभूषा आणि सादरीकरणातून उत्कृष्ट लोककलेचा नमुना प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला.

Folk dancers brought 'color' to the Royal Dussehra Festival in Kolhapur
लोकनृत्यांनी कोल्हापुरच्या शाही दसरा महोत्सवात 'रंगत' आणली (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : राज्य महोत्सवाचा दर्जा असलेल्या कोल्हापूरच्या शाही दसरा महोत्सवात देशभरातील सात राज्यांमधील 117 कलाकारांनी दसरा चौकात आपल्या पारंपरिक लोककलेचा अविष्कार सादर करत कोल्हापूरकरांना मंत्रमुग्ध केलं. भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची झलक या सांस्कृतिक मेजवानीतून पाहायला मिळाली. राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातील कलाकारांनी आपल्या कलेनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तेलंगणाच्या रेला आणि पश्चिम बंगालच्या छऊ नृत्य प्रकारात कलाकारांच्या आकर्षक वेशभूषा आणि सादरीकरणातून उत्कृष्ट लोककलेचा नमुना प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला. दरम्यान, कोल्हापुरात येऊन इथल्या सांस्कृतिक परंपरेला साजेशी कला सादर करू शकलो, याचं समाधान असल्याची भावना राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणातून आलेल्या कलाकारांनी व्यक्त केली.

शाही दसरा महोत्सवात विशेष रंगत : कोल्हापुरात ऐतिहासिक परंपरा असलेला शाही दसरा महोत्सव धुमधडाक्यात सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं ऐतिहासिक दसरा चौक मैदानावर आराधना या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. दोन दिवस चाललेल्या या सांस्कृतिक पर्वणीत मध्य प्रदेशच्या झलरिया आणि मटकी गणगौर नृत्यांनी शिव-पार्वतीच्या प्रतिमांचे सुंदर चित्रण सादर केलं. तर कर्नाटकच्या कलाकारांनी देवी नृत्यातून शक्ती-भक्ती आणि शौर्याचा संगम दाखवला. पश्चिम बंगालच्या छऊ नृत्यात विशेष वेशभूषा आणि अलंकारांसह पुराणकथेतील युद्ध आणि वीरतेचं प्रभावी दर्शन घडलं. राजस्थानच्या चरी नृत्यानं सर्वांचं लक्ष वेधलं, ज्यात कलाकारांनी डोक्यावर पेटत्या ज्वाळांसह लयबद्ध हालचाली करत वातावरण मंगलमय केलं. महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील आदिवासी लोकनृत्यानं सोहळ्यात विशेष रंगत आणली.

कलाकारांनी घेतलं अंबाबाई देवीचं दर्शन : याचबरोबर, तेलंगणाच्या बोनालू नृत्यातून महाकालीच्या भक्तीचा भाव व्यक्त झाला. तर बथुकम्मा नृत्यानंतर आदिवासी भागातील रेला नृत्य सादर करून प्रेक्षकांना थक्क केलं. दरम्यान, भारत सरकारच्या दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपूरच्या सहकार्यानं आयोजित या कार्यक्रमानं देशातील विविध राज्यांच्या परंपरा आणि संस्कृतीचा संगम प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळाला. या कार्यक्रमानिमित्त देशभरातून आलेल्या 117 कलाकारांनी कोल्हापुरातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या अंबाबाई देवीचं दर्शन घेतलं. यावेळी पुन्हा कोल्हापुरात येऊन अंबाबाई देवीचं दर्शन घेण्याची इच्छा या कलाकारांनी व्यक्त केली.

शाही दसरा महोत्सवाच्या कार्यक्रमाला कोल्हापूरकरांची पाठ : महायुती सरकारनं राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिलेल्या कोल्हापुरच्या शाही दसरा महोत्सवात ऐतिहासिक परंपरेला साजेसा सांस्कृतिक कार्यक्रम दसरा चौक मैदानावर गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र, शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे वगळता सामान्य कोल्हापूरकरांनी या सांस्कृतिक कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. देशभरातील सांस्कृतिक कलेचं दर्शन घडवणाऱ्या या सांस्कृतिक महोत्सवात देशभरातील कलाकार सहभागी आहेत. तरीही कलेचे माहेरघर असलेल्या कोल्हापुरात प्रेक्षकांनी म्हणावी तशी गर्दी होताना दिसून येत नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून या महोत्सवाचा आयोजन करण्यात आलं आहे. या महोत्सवाचा दिमाखात उद्घाटन सोहळा करण्यात आला. मात्र, कला रसिकांनी हजेरी न लावण्याचे अपयश कुणाचं, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

