पदरमोड करुन सार्वजनिक गणपतीवर दरवर्षी अवलिया करतोय पुष्पवृष्टी, किती किलो सुगंधी फुलांची होते उधळण?

मुंबईत गणेश विसर्जनाला सुरुवात झाली असून गणेश मंंडळांकडून बाप्पांची जंगी मिरवणूक काढण्यात आलीय. या क्षणाचे औचित्य साधून मुंबईतील मैत्री फाउंडेशनच्या वतीनं पुष्पवृष्टी करण्यात येत आहे.
Published : September 6, 2025 at 6:19 PM IST
मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रात आज 10 दिवसांच्या बाप्पांचं विसर्जन होत आहे. गणेशोत्सव आता मुंबईकरांसाठी एक धार्मिक सण आणि संस्कृतीचा भाग झालेला आहे. तसंच मुंबईत गणपती विसर्जन सोहळा भव्य दिव्य असतो. या सोहळ्याची भुरळ परदेशी पाहुण्यांनाही पडलेली आहे. त्यामुळं गणपती विसर्जनाला मोठ्या प्रमाणात परदेशी पाहुणे मुंबईत येत असतात. मुंबईतील सार्वजनिक गणेश मंडळांचे लाडके बाप्पा ढोल-ताशा, डीजे, लेझीम पथकाच्या तालावर वाजत-गाजत मिरवणूक काढत चौपाट्यांवर विसर्जनासाठी आणले जातात. हा विसर्जन सोहळा याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी आणि आपल्या डोळ्यात साठवण्यासाठी अनेक गणेशभक्त मुंबई उपनगर तसंच मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून गिरगाव चौपाटीवर येत असतात. दरम्यान, मुंबईचा राजा, लालबागचा राजा तेजुकाया गणपती यांना श्रॉफ बिल्डिंग येथे गणपतीवर पुष्पवृष्टी करण्यात येते. मात्र, मुंबईतील बकरी अड्डा येथे पदरमोड करुन गेल्या कित्येक वर्षापासून 'विनायक नेवगे' हा अवलिया सार्वजनिक गणपती बाप्पावर भक्तिमय आणि उत्साहाच्या वातावरणात रंगीबेरंगी 'फुलांची सुगंधी उधळण' करत आहे.
बाप्पाच्या सेवेसाठी दोन ते अडीच लाख रुपये : एक सामान्य घरातील विनायक नेवगे मागची काही वर्षे अखंड गणपतीच्या मिरवणुकीवर फुलांचा वर्षाव करत आहे. अनेक मंडळं किंवा तिथले कार्यकर्ते हे मंडळाच्या पैशातून किंवा वर्गणीच्या माध्यमातून पुष्पवृष्टी करतात. पण विनायक नेवगे हे गेल्या कित्येक वर्षापासून स्वत:चे पैसे खर्च करुन बकरी अड्डा येथे प्रत्येक सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या गणपतीवर 'फुलांची सुगंधी उधळण' करतात. त्यांच्या या कामाबाबत विनायक नेवगे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "माझा आधी ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय होता. गणपती बाप्पाच्या आशीर्वादाने सर्व काही व्यवस्थित सुरू होते. त्यावेळी मी माझ्या वार्षिक कमाईतील ठराविक रक्कम बाजूला काढून विसर्जनासाठी जाणाऱ्या प्रत्येक गणपतीवर पुषवृष्टी करण्यास सुरुवात केली. आजही मी माझ्या वार्षिक कमाईतील थोडा वाटा बाप्पाच्या सेवेसाठी बाजूला काढतो. मी दरवर्षी साधारण दोन ते अडीच लाख रुपये बाप्पाच्या सेवेसाठी बाजूला काढून ठेवतो".
तीनशे ते साडेतीनशे किलो लागतात फुलं : विनायक नेवगे हे गिरगाव चौपाटीच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्व गणपतीवर पुष्पवृष्टी करतात. यामध्ये लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, तेजुकाया गणपती, मुंबईचा राजा आदी गणपतींसह अनेक मोठ्या आणि मानाच्या गणपतींचा समावेश असतो. या पुष्पवृष्टीसाठी फुलांची अगोदर ऑर्डर द्यावी लागते. तसंच दरवर्षी विविध रंगीबेरंगी साधारण तीनशे ते साडेतीनशे किलो फुलांची गरज असल्याची माहिती विनायक नेवगे यांनी दिली. दुसरीकडं ही बाप्पाची सेवा करत असताना आता विनायक नेवगे यांनी त्यांची 'मैत्री फाउंडेशन' या नावाने सामाजिक संस्था सुरू केली आहे. या संस्थेतर्फे समाजोपयोगी उपक्रम राबवत असतात. यासाठी त्यांचे सहकारी कार्यकर्ते ही कामात मदत करत असल्याचं विनायक नेवगे यांनी सांगितलं.
विनायक यांच्या कार्याचा आदर्श : दुसरीकडं आता दरवर्षी विनायक नेवगे हे हिरारीने गणपती बाप्पावर पुष्पवृष्टी करतात. त्यामुळं आता हे माझं काम बघून अनेकजण माझ्या कार्यासोबत आले आहेत. विसर्जनावेळी, प्रत्येकजण आपल्या सोईनुसार, वेळेनुसार मला मदत करतात. काहीजण मिरवणुकीत येणाऱ्या गणेश भक्तांना पाणी देतात. तर काहीजण त्यांच्या नाष्ट्याची सोय करतात. त्यामुळं हे काम करण्यासाठी आणखी ऊर्जा आणि उत्साह येतो. दरम्यान, आम्ही आपला ऐतिहासिक वारसा लोकांसमोर ठेवण्याचं ठरवलं आहे. यासाठी आम्ही शिवराज्याभिषेक सोहळा आणि शिवकालीन प्रात्यक्षिकांचे प्रदर्शन भरवले आहे. जेणेकरून आपल्या ऐतिहासिक वारशाची परंपरा इतरांना माहिती होईल. तसंच गणपतीवर पृष्पवृष्टी 2015 पासून त्यांनी सुरू केली आहे. मागील वर्षी वेगळी पृष्पवृष्टी केली होती. यावर्षी हनुमानाचा पुतळा साकारला असून त्याच्या माध्यमातून पुष्पवृष्टी केली जात आहे. या पुष्पवृष्टीसाठी गेल्या एक महिन्याभरापासून मी आणि आमचे कार्यकर्ते तयारी करत असतो. जिथे श्रद्धा आणि भक्ती असते तिथे तुमचं कार्य साध्य होतं. त्यामुळं एक प्रकारची भक्ती आणि सेवाच असल्याचं विनायक नेवगे यांनी सांगितलं.
