कास पठारावरील फुलोत्सवाला सुरूवात, पर्यटकांना कधी मिळणार प्रवेश? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

जगप्रसिद्ध कास पुष्प पठारावरील फुलोत्सवाला प्रारंभ झाला असून पर्यटकांनी बुकिंग करून येण्याचं आवाहन कास कार्यकारी समिती आणि वन विभागाने केलं आहे.

kaas pathar open
फुलांनी फुललं कास पठार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2025 at 12:08 AM IST

1 Min Read

सातारा : जागतिक वारसास्थळाचं कोंदण लाभलेल्या कास पठारावर निसर्गाने रंगांची मुक्त हस्ते उधळण केली आहे. कास पठारावरील यंदाच्या फुलोत्सवाला प्रारंभ झाला असून पहिल्या दिवसापासून पर्यटकांची रिघ लागली आहे. कास पठारावर स्वच्छ आणि सुरक्षित पर्यटनासाठी वन विभाग प्रयत्नशील असल्याचं उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी सांगितलं.

Kaas pathar open
वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपाययोजना : फुलोत्सवाच्या काळात वनविभाग व कास कार्यकारी समितीने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नियोजन करण्यात आलं आहे. त्या अनुषंगाने कास पठारावरून अंधारी-कोळघर-सह्याद्रीनगरमार्गे मेढा-सातारा किंवा घाटाईमार्गे सातारा, असा एकेरी वाहतुकीचा पर्याय असल्याचं उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी सांगितलं. पर्यटकांनी या मार्गांचा वापर करण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय.

Kaas pathar open
स्वच्छतागृह आणि पार्किंगची व्यवस्था : यंदापासून कास फुलोत्सवासाठी स्वच्छ सुरक्षित व जबाबदार पर्यटनावर भर देऊन पर्यावरण पूरक उपायोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सजवलेल्या बैलगाड्या आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला जाणार आहे. तसेच पर्यटकांसाठी पाणीपुरवठा, पार्किंग व्यवस्था आणि स्वच्छतागृहांचीही सोय करण्यात आली आहे.

Kaas pathar open
ऑनलाईन बुकींग करूनच येण्याचे आवाहन : गैरसोय टाळण्यासाठी पर्यटकांनी आगाऊ बुकिंग करूनच येण्याचे आवाहन वन समितीने केले आहे. एका दिवसासाठी कास पठारावर तीन हजार लोकांनाच प्रवेश मिळणार असून त्यांना दिलेल्या वेळेनुसार सकाळी ७ ते ११, ११ ते ३ आणि ३ ते ६ या तीन टप्प्यात पर्यटकांना सोडण्यात येईल. हुल्लडबाजी करणाऱ्या पर्यटकांवर कारवाई होईल, असा इशाराही वन विभागाने दिला आहे.

Kaas pathar open
कास पठार 'या' फुलांना बहरले : कास पठारावर सर्वत्र विविध फुलांच्या रंगछटा पसरल्या आहेत. त्यामध्ये तेरडा, चवर, गेंद, सीतेची आसवे, नीलिमा, आभाळी, भारंगी यासह तुरळक प्रमाणात टोपली आणि कारवी या फुलांना बहर आला आहे.

Kaas pathar open
