दसऱ्यानिमित्त विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट; विठ्ठल-रुक्मिणी मातेस पारंपरिक अलंकार परिधान

विजयादशमीनिमित्त पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट केली आहे. तसंच विठ्ठल-रुक्मिणीला विविध अलंकारांसह पारंपरिक पोशाख परिधान करण्यात आले.

Published : October 2, 2025 at 3:06 PM IST

सोलापूर : दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या विजयादशमीच्या निमित्तानं विविध फुलांची आकर्षक सजावट केली आहे. दसरा अर्थात विजयादशमीनिमित्त लाखो वैष्णवांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरास आकर्षक फुलांनी सजवलं आहे.

Dussehra Vitthal Rukmini 2025
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट (श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती पंढरपूर)

विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराला फुलांची आकर्षक सजावट : विजयादशमीनिमित्त मंदिरात आकर्षक सजावट करण्यासाठी झेंडू, अष्टर, शेवंती, गुलाब, अ‍ॅर्कीड, अ‍ॅथोरियम, सुर्यफूल, ब्लु डेजी, पिंक डेजी, कमिनी, अशोकाची पानं, जिप्सो, मनीप्लांट, ड्रेसिना इत्यादी फुलांचा आणि पानांचा वापर केला. फुलांच्या सजावटीनं मंदिराचा गाभारा खूपच आकर्षक दिसत आहे. त्यामुळं भक्तांचं मन प्रसन्न होत आहे. ही सजावट पुणे येथील दानशुर भाविक राम जांभूळकर यांनी सेवाभावी तत्वावर मोफत केली आहे.

दसरानिमित्त विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट (श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती पंढरपूर)

अलंकारांनी सजले विठ्ठल-रुक्मिणी : घटस्थापनेपासून नवरात्र महोत्सवाला सुरुवात होते. यानिमित्त दरवर्षी परंपरेप्रमाणं खंडेमहानवमी, विजयादशमी दिवशी श्री विठ्ठल-रुक्मिणीला पारंपरिक पोषाखासह अलंकार परिधान करण्यात आले. यामध्ये रूक्मिणी मातेला पसरती बैठक पोशाख परिधान केलाय. तसंच सोन्याचा मुकुट, मान्य मोत्याच्या पाटल्या जोड, सोन्या मोत्याचे तानवड जोड, मोठी नथ, वाळ्या जोड, चिंचपेटी हिरवी, मोत्याचे मंगळसूत्र, पवळ्याचा हार, खड्याची बिंदी, कोल्हापुरी साज, पुतळ्यांच्या माळा, पैंजण जोड, सरी, तुळशीची माल 1 पदरी, ठुशी असे अलंकार परिधान केलेत. तर श्री विठ्ठलास नक्षी टोप, प्रभावळसह, बालाजी नाम, कौस्तुभ मणी, हिऱ्याचा कंगण जोड, मस्त्य जोड, तोडे जोड, तुळशीची माळ 1 पदरी, अष्टपैलू मण्याची कंठी 3 पदरी पदकासह, मोहरांची माळ, पुतळ्यांची माळ, जवेची माळ 2 पदरी, झनक झनक हार, एकदाणी, तंदळया हार 7 पदरी, लक्ष्मीहार, दंड्पेठ्या असे अलंकार परिधान केले आहेत.

Dussehra Vitthal Rukmini 2025
दसरानिमित्त विठ्ठलाची पारंपारिक पूजा करण्यात आली (श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती पंढरपूर)
Dussehra Vitthal Rukmini 2025
रुक्मिणी मातेस पारंपरिक अलंकार परिधान (श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती पंढरपूर)

