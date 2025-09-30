पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळाप्रमाणे सर्व सवलती देणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
Published : September 30, 2025 at 3:20 PM IST
मुंबई : अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (30 सप्टेंबर) केली. यासोबतच, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत आणि दीर्घकालीन उपाययोजना दिवाळीपूर्वी पूर्ण करण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं.
ॲग्री स्ट्रक्चर रेकॉर्डच्या आधारे मदत : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "राज्यात अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. सुमारे 60 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून, पहिल्या टप्प्यात 2 हजार 215 कोटी रुपये वितरित करण्यास सुरुवात झाली आहे. केवायसीच्या अटी शिथिल करून ॲग्री स्ट्रक्चर रेकॉर्डच्या आधारे ही मदत दिली जाईल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
तातडीच्या मदतीसाठी सर्वंकष धोरण : "पुढील दोन-तीन दिवसांत सर्व माहिती संकलित झाल्यानंतर खरडलेली जमीन, विहिरी, घरांचं नुकसान यासह तातडीच्या मदतीसाठी सर्वंकष धोरण तयार केलं जाईल. दिवाळीपूर्वी सर्व प्रकारची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसंच येत्या आठवड्यात यासंदर्भातील सविस्तर घोषणा होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
दुष्काळाच्या सवलती लागू : मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, जरी 'ओला दुष्काळ' हा शब्द मॅन्युअलमध्ये नसला, तरी दुष्काळाच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना लागू होतील. "दुष्काळाप्रमाणेच टंचाईसदृश परिस्थिती समजून सर्व सवलती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे," असं त्यांनी नमूद केलं.
मंत्रिमंडळातील अन्य महत्त्वाचे निर्णय :
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग : कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण निश्चित. राज्यातील 18 रुग्णालयांत विशेष उपचार उपलब्ध होणार. 'महाकेअर फाऊंडेशन' स्थापन करून 100 कोटींचा निधी उपलब्ध.
- उद्योग विभाग : 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) धोरण 2025' मंजूर. विकसित भारत 2047 साठी गुंतवणूक आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन.
- ऊर्जा विभाग : औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांवर अतिरिक्त वीज विक्री कर लागू. यातून सौर कृषीपंपासाठी निधी उपलब्ध होणार.
- नियोजन विभाग : 'महाजिओटेक महामंडळ' स्थापनेस मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाद्वारे प्रशासनात गतिमानता आणि धोरणात्मक नियोजनाला चालना.
- विधि व न्याय विभाग : सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन. आवश्यक खर्च आणि पदांना मंजुरी.
