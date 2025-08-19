ETV Bharat / state

मायानगरीत मुसळधार पाऊस: मुंबई विमानतळाला कमी दृश्यमानतेचा फटका: 250 हून अधिक उड्डाण बाधित - FLIGHTS AFFECTED ON MUMBAI AIRPORT

मायानगरी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे मुंबईतील लोकल सेवा ठप्प झाली. दुसरीकडं मुसळधार पावसाचा विमानसेवेलाही जोरदार फटका बसला आहे.

FLIGHTS AFFECTED ON MUMBAI AIRPORT
Published : August 19, 2025 at 11:09 PM IST

मुंबई : सलग तीन दिवस कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीसह मुंबईतील हवाई वाहतुकीचीही वाताहत झालेली पाहायला मिळाली. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं वेळापत्रक गेल्या तीन दिवसांपासून उशिरानंच सुरू आहे. खराब हवामान आणि कमी दृश्यमानतेमुळे इथल्या अनेक उड्डाणांवर थेट परिणाम झालाय. काही उड्डाणं रद्द करण्यात आलीत तर काही उड्डाणं दुसरीकडं वळवण्यात आली. प्रत्येक उड्डाण सरासरी तासाभराच्या विलंबानं सुरू असल्याचं चित्र आहे.

दोन दिवसांत एकूण 250 उड्डाणं बाधित :

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मुसळधार पावसामुळे दृश्यमानता सोमवार रात्रीपासूनच कमी

दोन दिवसांत 250 हून अधिक विमानसेवा बाधित

12 विमानांना देण्यात आले गो अराऊंडचे निर्देश

8 विमान सूरत, अहमदाबाद आणि हैदराबादला विळवण्यात आले

इंडिगोची 6, तर स्पाईस जेट आणि एअर इंडियाच्या प्रत्येकी एका फ्लाईटचा समावेश

विमानतळ प्रशासनाकडून प्रवाशांना आवाहन : खराब हवामानाची परिस्थिती पाहता विमानतळ प्रशासनानं प्रवाशांना आपल्या प्रवासाबाबत अपडेटेड माहिती घेऊनच प्रवास सुरू करण्याचं आवाहन केलंय. यामध्ये प्रतिकूल हवामान आणि मुसळधार पावसामुळे प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी त्यांच्या संबंधित विमान कंपन्यांशी संपर्क साधावा. सुरक्षा प्रक्रियेसाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी प्रवाशांनी नेहमीपेक्षा लवकर विमानतळावर पोहोचावं असा सल्ला देण्यात आलाय.

देशांतर्गत विमानसेवेवर मोठा परिणाम : इंडिगोच्या प्रवाशांची डोमेस्टीक विमानतळावर मोठी गर्दी झाली होती. त्यातच विमानतळाकडं जाणारी वाहतूकही पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर मंदावली होती. विमानसेवा विस्कळीत झाल्यानं प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे प्रवाशांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत.

