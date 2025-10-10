ETV Bharat / state

सिडको सदनिकाधारकांना घराचा ताबा देण्यासाठी टाईमलाईन निश्चित करा, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडेंचं सिडको प्रशासनाला निर्देश

लोकांना परवडणाऱ्या दारात सिडकोची घरे द्या, असेही निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सिडको प्रशासनाला निर्देश दिलेत.

Assembly Deputy Speaker Anna Bansode instructions to CIDCO administration
विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडेंचं सिडको प्रशासनाला निर्देश (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 4:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- ऑक्टोबर 2024 रोजी सिडकोने 'माझ्या पसंतीचे सिडकोचे घर' या योजनेतील विजेत्या सदनिकाधारकांना घराचा ताबा देण्यासाठी टाईमलाईन निश्चित करा आणि चांगल्या दर्जाची घरे द्या, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सिडको प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत.

घरांच्या अवाजवी किमती कमी करा : विधानभवन येथील विधानसभा उपाध्यक्षांच्या दालनात आज ऑक्टोबर 2024 रोजी सिडकोने 'माझ्या पसंतीचे सिडकोचे घर' या योजनेतील घरांच्या अवाजवी किमती कमी करण्याच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते आणि लोकांना परवडणाऱ्या दारात सिडकोची घरे द्या, असेही निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सिडको प्रशासनाला निर्देश दिलेत. दरम्यान, यावेळी सिडको महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजा दयानिधी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच मानसरोवर, कळंबोली, पनवेल, खांदेश्वर, बामनडोंगरी, तळोजा आणि खारकोपर येथील सिडको सोडतीचे विजेते उपस्थित होते.


घरकुलाचा ताबा वेळेत द्यावा : दरम्यान, सिडकोने सामान्य नागरिकांचे हित लक्षात घेत सिडकोच्या प्रक्रियेतून बाद झालेल्या विजेत्यांना घरे मिळण्यासाठी पुन्हा संधी द्यावी. तसेच ज्या ठिकाणी इमारती पूर्ण झाल्या असतील अशा ठिकाणी विजेत्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचना उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिल्यात. सिडकोमार्फत ऑक्टोबर 2024 मधील घरांच्या अवाजवी किमती कमी करण्याच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. तसेच विजेत्यांना घरकुलाचा ताबा वेळेत लवकर देण्यासाठी चौकटीत राहून रेराच्या अटी शर्थीच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात यावा, असे यावेळी उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडेंना अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

हेही वाचाः

For All Latest Updates

TAGGED:

ANNA BANSODE ORDERASSEMBLY DEPUTY SPEAKERCIDCO ADMINISTRATIONसिडको सदनिकाCIDCO ADMINISTRATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.