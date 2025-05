ETV Bharat / state

...तिला इन्स्टावर केला मेसेज; पुण्यातील 'साई'नाथला नगरमध्ये नेऊन संपवलं - AHMEDNAGAR CRIME NEWS

तरूणाची निर्घृण हत्या ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 11, 2025 at 7:22 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 7:29 PM IST 1 Min Read

राहाता (अहिल्यानगर) : इंस्टाग्रामवर मेसेज पाठवत बहिणीला शिवीगाळ केल्याचा राग मनात धरून बहीण, भावासह पाच जणांनी एका तरुणाला पुण्यातून उचलून अहिल्यानगरमधील कोपरगाव येथील कोकमठाण शिवारात आणत जबर मारहाण केली. यानंतर त्याला विष पाजून त्याची हत्या केली. ही घटना शनिवारी (10 मे) रोजी घडली. साईनाथ गोरक्षनाथ काकड (वय २४, रा. डोऱ्हाळे ता. राहाता) असं मृत तरुणाचं नाव आहे. दरम्यान, याबाबतची माहिती पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांनी दिली आहे.



काय आहे घटना? : मयत साईनाथ गोरक्षनाथ काकड हा गेल्या वर्षांपासून पुण्यात शिक्षण घेत होता. या दरम्यान मयत साईनाथ काकड आणि आरोपी तरूणी हे दोघेही वेगवेगळ्या ठिकाणी पुण्यात राहत होते आणि ते एकमेकांना ओळखत होते. मयत साईनाथने तरूणीच्या बहिणीला इस्टाग्रामवरुन मेसेज करुन शिवीगाळ केली होती. याचा राग मनात धरून आरोपी तरूणी आणि तिच्या भावासह मयत साईनाथ राहत असलेल्या ठिकाणी पुण्यात गेले आणि त्याला घरातून ओढत आणत जबर मारहाण केली. त्यानंतर गाडीमध्ये टाकून थेट कोपरगाव तालुक्यातील कोकमठाण येथे घेऊन आले. तिथं त्याला मारहाण करत विषारी द्रव्य पाजून त्याचा खून केल्याची फिर्याद, मयताचा भाऊ महेश गोरक्षनाथ काकड यांनी कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात दिली आहे.



तुमचा मुलगा बेशुद्ध अवस्थेत पडला आहे: कोकमठाण येथून आरोपींनी साईनाथ काकडंच्या घरी संपर्क साधून तुमचा मुलगा बेशुद्ध अवस्थेत पडला आहे. त्याला घेऊन जा, असं सांगितलं. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर, मयताच्या घरच्यांनी तरुणाला जखमी अवस्थेत शिर्डीच्या सुपर हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं, अशी माहिती मयताचे नातेवाईक वैभव डांगे यांनी दिली.

