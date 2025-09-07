ETV Bharat / state

गणपतीची आरती सुरू असताना पाच तरुण पाण्यात बुडाले; दोन जणांना वाचवलं, दोघांचा मृत्यू, एकाचा शोध सुरु

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात गणपती विसर्जनसाठी गेलेल्या दोन तरूणांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. यात दोघांना वाचवण्यात यश आलं तर एक अद्याप बेपत्ता आहे.

गणपतीची आरती सुरू असतना पाच तरुण पाण्यात बुडाले (File Photo)
ठाणे : गणपती विसर्जनाची आरती सुरू असताना लहान बंधाऱ्यात उतरलेल्या तरूणाला वाचवण्यासाठी गेलेले पाच तरूण बुडाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही घटना शाहपूर तालुक्यातील आसनगाव इथल्या रेल्वे पुलाखालून वाहणाऱ्या भारंगी नदी पात्रात घडली. घटनास्थळी शोध सुरू असून आतापर्यंत दोन तरुणांचे मृतदेह बचाव पथकाला मिळालेत. तर एका तरूणाचा पात्रात शोध सुरू आहे. यात दोघांना वाचवण्यात यश आलं असून त्यांच्यावर शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

घटनेत दोघांचा मृत्यू, दोघे बचावले, एक अद्याप बेपत्ता : शहापूर तालुक्यातील आसनगाव इथल्या शिवतेज मित्र मंडळाच्या गणपती विसर्जनावेळी शनिवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास ही घटना घडली. याप्रकरणी शहापूर पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद करून पोलिसांनी तपास सुरु केला. प्रतीक मुंडे आणि दत्ता लोटे असं मृत्यू झालेल्या तरूणांचं नाव आहे. तर रामनाथ घारे आणि भगवान वाघ असं या दुर्घटनेत बचावलेल्या तरुणांची नावं आहेत. कुलदीप जाखेरे याचा शोध बचाव पथक घेत आहेत.

पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळं तरूण बुडाले : शहापूर तालुक्यातील मुंडेवाडी गावातील शिवतेज मित्र मंडळाचे कार्यकर्ते भारंगी नदीच्या काठावर गणपतीची आरती करत होते. त्यावेळी दत्ता लोटे हा पोहण्यासाठी नजीकच्या बंधाऱ्यावरून वाहणाऱ्या भारंगी नदीत गेला होता. मागील काही दिवसांपासून संततधार सुरू असलेल्या पावसामुळं नदी, नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. भारंगी नदीतील पाण्याचा अंदाज न आल्यानं दत्ता पाण्यात बुडाला. त्याला वाचवण्यासाठी शिवतेज मंडळातील प्रतीक मुंडे, रामनाथ घारे, भगवान वाघ, दत्ता लोटो आणि कुलदीप जाखेरे यांनी पाण्यात उड्या मारल्या. परंतु, त्यांना ही पाण्याचा अंदाज न आल्यानं तेही पाण्यात बुडू लागले. यावेळी योगेश्वर नाडेकर यानं प्रसंगावधान राखत मित्रांच्या मदतीनं रामनाथ आणि भगवान यांना मोठ्या शिताफीनं पाण्यातून बाहेर काढलं.

ड्रोन कॅमेराच्या मदतीनं शोध सुरू : "घटनेच्या काही तासांनी जीव रक्षक आणि मंडळातील कार्यकर्त्यांनी शोध घेतल्यानंतर प्रतीक मुंडे या तरुणाला बाहेर काढले. त्याला रुग्णालयात दाखल केलं असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. तर रविवारी दुपारच्या सुमारास दत्तू लोटे यांचा मृतदेह बचाव पथकाला मिळाला. तर अद्याप बेपत्ता असलेल्या कुलदीप जाखेरे या तरुणांचा ड्रोन कॅमेराच्या मदतीनं शोध सुरू आहे," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मुकेश ढगे यांनी दिली.

