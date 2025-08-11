मुंबई : मध्य मुंबईत एका १५ वर्षीय मुलीवर तीन महिन्यांत पाच जणांनी वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप आहे, अशी माहिती पोलिसांनी सोमवारी दिली. याबाबत पीडितेच्या पालकांनी दिलेल्या तक्रारीरवरुन पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
एकाला अटक : काळाचौकी परिसरात झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाखाली पोलिसांनी रविवारी एका २५ वर्षीय पुरूषाला अटक केली आणि चार अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले, असे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. या घटनेनं मुंबईत खळबळ उडाली.
कसा आला प्रकार उघडकीस? : रविवारी पहाटे एका आरोपीची मैत्रीण पीडित मुलीच्या घरी आली आणि तिनं तिच्या प्रियकराशी संबंध असल्याबद्दल पीडित मुलीला सांगितलं, तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आलं, असे पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर मुलीच्या पालकांनी तिचा मोबाईल फोन तपासला. त्यात संशयित आरोपीसोबतच्या तिच्या शारीरिक संबंधांबद्दल काही व्हिडिओ आणि मेसेज आढळले. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधला, असे पोलिसांनी सांगितले.
पाच जणांवर गुन्हा दाखल : मुलीच्या पालकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, पाच जणांविरुद्ध सामूहिक बलात्कार आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) कायदा आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या इतर संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला, असे पोलिसांनी सांगितलं.