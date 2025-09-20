श्रमजीवींचा मत्स्योद्योग आदिवासी समाजासाठी ठरतोय नवसंजीवनी; जाणून घ्या...

ETV Bharat / state

Choose ETV Bharat

रायगड : शासनाकडून अनेक योजना राबवूनही आदिवासी समाजापर्यंत त्याचा थेट लाभ पोहोचत नाही, अशी सर्वसाधारण तक्रार ऐकायला मिळते. पण रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात एक वेगळाच मार्ग शोधून काढण्यात आलाय. श्रमजीवी सहकारी सामाजिक संस्थेने उभारलेल्या मत्स्योद्योग प्रकल्पामुळे आदिवासी समाजासाठी केवळ रोजगार नाही, तर आर्थिक आणि सामाजिक बदलांची खरी नवसंजीवनी निर्माण झाली आहे.

अनेक कुटुंबे स्थलांतरित होण्याच्या स्थितीत : महाड तालुक्यातील फौजी अंबवडे गावाजवळील धरणक्षेत्रात श्रमजीवी संस्थेने उभारलेला बंदिस्त (केज) मत्स्यशेती प्रकल्प आज कातकरी समाजासाठी जीवनाचा आधार ठरत आहे. पारंपरिकरीत्या मासेमारी, जंगलातील फळेभाज्या आणि मोलमजुरीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या या समाजाचे चित्र गेल्या काही वर्षांत प्रदूषणामुळे बदलले. नदी-नाल्यांमध्ये औद्योगिक रसायनांचे प्रदूषण झाल्याने स्थानिक मासेमारी थांबली. त्यामुळे अनेक कुटुंबे स्थलांतरित होण्याच्या स्थितीत आली होती.


प्रयोगशील मत्स्यपालनातून आर्थिक आधार : या परिस्थितीत श्रमजीवी संस्थेने नवीन प्रयोग सुरू केलाय. चिलापी, रोहू, कटला, मृगल यांसारख्या माशांची वैज्ञानिक पद्धतीने पैदास करण्यात आली. बाजारात चिलापी माशाला मोठी मागणी असून, किलोला तब्बल 200 ते 250 रुपये दर मिळतो. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबांना स्थिर उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पूर्वी रोजंदारीवर किंवा जंगलातील उपलब्ध साधनांवर अवलंबून असलेले हे कुटुंब आता स्वतःच्या गावात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत.


सावकारांच्या कर्जाच्या विळख्यातून मुक्ती : या समाजातील सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे बँकांच्या कर्जापर्यंत पोहोच नसणे. त्यामुळे आदिवासींना सावकारांकडे वळावे लागत असून, त्यातून गरिबी अधिकच चिवट होत असते. पण श्रमजीवी संस्थेने यासाठी स्वतंत्र पतसंस्था उभारली. यामुळे कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होऊ लागले. आता हे कुटुंब केवळ मासेमारीच नाही, तर लघुउद्योग, छोटे व्यवसाय सुरू करीत आहेत. गावोगावी स्वावलंबनाची नवी चळवळ निर्माण झाली आहे.


खैरे गावातील मत्स्य बीज प्रकल्प : खरं तर या संस्थेने स्वतः ला केवळ मासे विक्रीपुरती मर्यादित ठेवलेलं नाही, तर महाड तालुक्यातील खैरे गावात मत्स्य बीज प्रकल्प सुरू केलाय. येथे दरवर्षी 9 ते 10 टनांची उलाढाल होते. तज्ज्ञांच्या मते, चिलापी मासा आरोग्यवर्धक असून, विशेषतः मुलांच्या बौद्धिक विकासासाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळे ग्रामीणच नव्हे तर शहरी बाजारपेठेतही या माशाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

श्रमजीवींचा मत्स्योद्योग आदिवासी समाजासाठी ठरतोय नवसंजीवनी (Source- ETV Bharat)

व्यवसायासोबत शैक्षणिक संजीवनी : श्रमजीवी संस्था केवळ व्यवसायापुरती मर्यादित नसून शैक्षणिक उपक्रम राबवते. आदिवासी मुलांना शैक्षणिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि करिअर काऊन्सेलिंग दिले जाते. रोजगारासोबत शिक्षणाकडे होणारे हे लक्ष समाजाच्या पुढील पिढीसाठी खऱ्या अर्थाने संजीवनी ठरत आहे.


शासन-खासगी संस्थांचे सहकार्य : या प्रकल्पाला शबरी आदिवासी वित्त आणि विकास महामंडळ, मच्छीमार सहकारी संस्था आणि महानगर गॅस लिमिटेड, मुंबई यांचे थेट सहकार्य मिळाले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ स्थानिक उपक्रम राहिला नाही, तर एक मॉडेल प्रकल्प म्हणून उभा राहतो आहे.


आदिवासी समाजासाठी ‘गेम चेंजर’ : आज या प्रकल्पामुळे कातकरी समाजातील शेकडो कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली आहेत. स्थलांतराचे प्रमाण कमी झाले आहे. सावकारांच्या जोखडातून मुक्ती मिळाली आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्यासाठी पैशांची सोय होऊ लागली आहे. एकेकाळी हताश असलेला हा समाज आता आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. एकूणच श्रमजीवीचा हा मत्स्योद्योग आदिवासी समाजासाठी फक्त रोजगाराची संधी नाही, तर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अशा सर्व पातळ्यांवर एक क्रांती घडवणारी खरी नवसंजीवनी ठरतो आहे.

