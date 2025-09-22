मच्छिमारांना आता आठवडाभर आधीच कळणार हवामानाचा अंदाज; महाराष्ट्र सरकारनं कार्यान्वित केली विशेष यंत्रणा
राज्यातील मच्छिमारांना आता आठवडाभर आधीच हवामानाचा अंदाज कळणार आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी यासंबंधीची घोषणा केली आहे.
Published : September 22, 2025 at 9:20 AM IST
मुंबई : राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मच्छिमार, फेरीबोट चालक आणि जलवाहतूकदारांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता मच्छिमारांना समुद्रात जाण्यापूर्वी आठवडाभर आधीच हवामानाचा अंदाज कळणार आहे. यामुळे मच्छिमार आणि जलवाहतूक क्षेत्रातील लोकांच्या सुरक्षिततेसह त्यांचा व्यवसाय अधिक कार्यक्षम होईल. हा निर्णय त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि व्यवसायाला सुकर बनवण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
मंत्री नितेश राणे काय म्हणाले? : या निर्णयाबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं, "दर सोमवारी आगामी आठवड्याचा हवामान अहवाल जाहीर करण्याचे निर्देश मी मत्स्यव्यवसाय विभागाला दिले आहेत. हा अहवाल जिल्हा माहिती अधिकारी प्रसिद्ध करतील. समुद्र कधीकधी अतिशय खवळलेला असतो, ज्यामुळे मच्छिमार बांधवांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं माझी सर्व मच्छीमारांना विनंती आहे की, आठवड्याचा हवामान अंदाज पाहूनच समुद्रात जावं." या निर्णयामुळे मच्छिमारांना समुद्रातील संभाव्य धोक्यांबाबत आगाऊ माहिती मिळेल, ज्यामुळे त्यांची जीवितहानी टाळता येईल.
फायदा काय होणार? : हवामान खात्याच्या सहकार्यानं तयार केलेला अहवाल मच्छिमारांना समुद्रातील वाऱ्याची दिशा, लाटांची उंची, पावसाची शक्यता आणि इतर हवामानविषयक माहिती प्रदान करेल. यामुळे मच्छिमारांना त्यांच्या मासेमारीच्या वेळा आणि मार्गांचं नियोजन करणे सोपं होईल. विशेषतः कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार, ज्यांचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे समुद्रावर अवलंबून आहे, त्यांना या उपाययोजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
जलवाहतूकदारांनाही होणार फायदा : फेरीबोट चालक आणि जलवाहतूकदारांनाही या अहवालाचा लाभ होणार आहे. फेरीबोटींवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षितता आणि मालवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हवामानाचा अचूक अंदाज महत्त्वाचा आहे. जलवाहतूकदारांना मालवाहतुकीचं नियोजन करताना समुद्रातील परिस्थितीचा अंदाज घेता येईल, ज्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होईल. तसेच, पर्यटक आणि स्थानिक प्रवाशांसाठी फेरीबोटींची सेवा अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनेल.
प्रक्रिया नेमकी कशी असेल? : हवामान अहवाल प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया जिल्हा माहिती कार्यालयांमार्फत पारदर्शक आणि नियमितपणे केली जाईल. मच्छिमार आणि जलवाहतूकदारांना हा अहवाल स्थानिक वृत्तपत्रं, रेडिओ आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे उपलब्ध करून दिला जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील मच्छिमारांनाही माहिती सहज मिळेल. तसेच, हवामान अंदाजाच्या विश्वासार्हतेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपग्रह माहितीचा वापर केला जाणार आहे.
मच्छिमारांकडून निर्णयाचं स्वागत : या निर्णयाचं मच्छिमार समुदायानं स्वागत केलं आहे. कोकणातील मच्छिमार नेते रामचंद्र पाटील म्हणाले, "आम्हाला आता हवामानाची माहिती आधीच मिळेल, यामुळे आम्ही आमच्या कामाचं नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. हा निर्णय आमच्या सुरक्षिततेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे," असं त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
