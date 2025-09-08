ETV Bharat / state

लालबाग राजा मंडळावर फौजदारी कारवाई करा; मच्छीमार संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, केले गंभीर आरोप

लालबागच्या राजाची मूर्ती विसर्जन करण्याच्या वेळेवरुन सध्या वाद सुरू आहे. या मंडळावर फौजदारी कारवाईची मागणी केली जात आहे.

Lalbaugcha Raja visarjan row
लालबागचा राजा विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : नवसाला पावणाऱया लालबाग राजाच्या विसर्जन वेळेवरुन वाद सुरू झालाय. तब्बल 34 तासांनी लालबागच्या राजाचे विसर्जन करण्यात आले. या प्रकरणावरुन लालबागचा राजा मंडळावर सर्व स्तरातून टीका केली जात आहे. कोळी बांधवांना न दिलेला मान, सर्वसामान्यांना केलेली दमदाटी, मराठा बांधवांना अन्नछत्रापासून वंचित ठेवणे असे अनेक प्रकार या मंडळाकडून करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. मंडळाच्या अशा वागण्यामुळंच राजानं चौपाटीवरुन सर्वसामान्यांना मन भरुन दर्शन दिल्याची भावना भाविक व्यक्त करत आहेत. अशातच आता या मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.

फौजदारी कारवाईची मागणी : मूर्ती विसर्जनादरम्यान झालेल्या विलंबनामुळं आणि भाविकांना दिलेल्या गैरवागणुकीबद्दल लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची मागणी मच्छीमार संघटनेनं सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली. त्यामुळं हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे पत्र : मुख्यमंत्री आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना ईमेलद्वारे पाठवलेल्या पत्रात, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी असा दावा केला आहे की, "विसर्जन मिरवणुकीला उशीर झाल्यामुळं चंद्रग्रहणाच्या वेळी मूर्तीचं विसर्जन झालं, ज्यामुळं गणेशभक्तांच्या श्रद्धेला धक्का बसला आहे." मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित लालबागच्या राजाची मूर्ती विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर भरती-ओहोटी आणि इतर कारणांमुळे तासंतास अडकून होती. यामुळं मंडळावर टीका केली जात आहे.

स्थानिक मच्छीमारांना डावललं : स्थानिक मच्छीमार समुदायाला विसर्जन करू देण्याऐवजी गुजरातमध्ये बांधलेल्या तराफ्याचा वापर केल्याच्या कथित विसर्जनावरून वाद निर्माण झालाय. मंडळाच्या व्यवस्थापन समितीवर उत्सवाचे व्यापारीकरण आणि दर्शनाच्या वेळी सामान्य भाविकांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास देण्याचा आरोपही तांडेल यांनी केला. तांडेल यांनी लालबागचा राजा मंडळाचे स्वयंसेवक आणि खासगी सुरक्षा कर्मचारी भाविकांशी गैरवर्तन करताना दाखवलेल्या व्हायरल व्हिडिओंचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये एका तरुणीशी संबंधित घटनेचाही समावेश आहे.

कोळी बांधवांनीच लालबागचा राजाची स्थापना केली : या पत्रात कथित शारीरिक आणि मानसिक छळाला जबाबदार असलेल्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, विसर्जन प्रकरणाची चौकशी करावी, व्हीआयपी संस्कृती आणि गर्दी रोखण्यासाठी दर्शन व्यवस्थेत तत्काळ बदल करावेत आणि कोळी समुदायाला विसर्जन विधी करण्याचा पारंपरिक मान द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.कोळी समाजानंच दशकांपूर्वी मूळ लालबागचा राजा मूर्तीची स्थापना केल्याची आठवणही तांडेल यांनी करुन दिली.

भाविकांची दिलगिरी व्यक्त केली : लालबाग राजा मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर साळवी यांनी सांगितले की, "ओहोटी असल्याने तराफा जागेवरून हलू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही भरतीची वाट पाहिली. समुद्राला पुन्हा भरती आल्यानंतर तराफा जागेवरून हलवला आणि त्यानंतर रात्री दहा वाजता राजाचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विसर्जन केले. यात आम्हाला माध्यमांनी, महानगरपालिका प्रशासनाने आणि मुंबई पोलिसांनी देखील मोठी मदत केली आहे. आम्ही त्यांचे देखील आभार मानतो आणि भाविकांची दिलगिरी व्यक्त करतो."

