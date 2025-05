ETV Bharat / state

जैन समाजाची याचिका अस्पृश्य मानसिकतेचं दर्शन घडवणारी, ताडदेव मासळी बाजार मुद्द्यावर मच्छीमार संघटना आक्रमक - FISHERMAN ASSOCIATION SUPPORT

ताडदेव मासळी बाजार मुद्द्यावर मच्छीमार संघटना आक्रमक ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 19, 2025 at 4:14 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 4:43 PM IST 2 Min Read

मुंबई: ताडदेव येथील महापालिका इमारतीत असलेल्या मच्छी मार्केट विरोधात तेथील स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. या मच्छी मार्केटच्या दुर्गंधीचा त्रास आम्हाला नाहक त्रास होत असल्यानं हे मार्केट तात्काळ बंद करावं तसेच भविष्यात आम्हाला याचा पुन्हा त्रास होता कामा नये, अशी व्यवस्था करण्याचे आदेश बीएमसीला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. हायकोर्टानं यावर मुंबई महापालिकेला चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.



उपाययोजना करण्याऐवजी पालिकेची मच्छी विक्रेत्या महिलांवर दादागिरी? : या मुद्द्यावर आता मच्छीमार संघटना आक्रमक झाल्या असून, त्यांनी याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसेच पालिका आयुक्तांकडेही याचा पाठपुरावा सुरू केल्याचं ई टीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केलंय. ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत हे मच्छी मार्केट बंद करा. इथं कोल्ड स्टोअरेजची आणि कचरा व्यवस्थापनाची योग्य व्यवस्था करा. अतिरिक्त मासे विक्रीसाठी बंद कराच, तसेच बाहेर बसून विक्रीची परवानगी देऊ नका, अशा याचिकेतील प्रमुख मागण्या आहेत. त्यानुसार उपाययोजना करण्याऐवजी पालिकेचे अधिकारी दमबाजी करून मच्छीमार विक्रेत्या महिलांना धंदा बंद करण्यासाठी धमकावत असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केलाय. काय आहे प्रकरण? : ताडदेव तुलसीवाडी येथील विलिंग्डन हाईट्स या सोसायटीमधील रहिवासी मेघा अग्रवाल, क्रिशिव टॅावर्सचे रहिवासी विक्रम जोगानी, राजमहल इमारतीतील लक्ष्मीचंद गाला आणि आरटीओ लेन येथे राहणारे महेंद्र जैन यांनी मिळून ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. येथून जवळच असलेल्या पालिकेच्या इमारतीत तळमजल्यावर असलेल्या फिश मार्केटमध्ये स्वच्छतेच्या कोणत्याच नियमांचं पालन केलं जात नाही. त्यामुळे येथील लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि अन्य स्थानिक रहिवाशांच्याही आरोग्याला धोका होऊ शकतो. याशिवाय या परिसरात जैन मंदिरासह अन्य अनेक मंदिरंही आहेत. येथून येता जाता भाविकांनाही याचा नाहक त्रास होतो, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल (Source- ETV Bharat)

Last Updated : May 19, 2025 at 4:43 PM IST