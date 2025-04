ETV Bharat / state

अमरावती : एका बाजूला सीता, दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मण आणि पायाशी असणारे हनुमंत अशाच प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीचं दर्शन सर्वत्र घडते. मात्र पिळदार शरीर, डाव्या हातात धनुष्य आणि उजव्या हातात बाण, एखाद्यावर वार करण्यासाठी सज्ज असणाऱ्या वनवासी वेशातील श्रीरामाचं दर्शन महाराष्ट्रात केवळ अमरावती इथं घडते, असा दावा करण्यात येत आहे. अमरावती शहरात पद्मश्री डॉ. शिवाजीराव पटवर्धन यांनी 76 वर्षांपूर्वी कुष्ठरुग्णांसाठी स्थापन केलेल्या विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवनात ही प्रभू श्रीरामांची वनवासी मूर्ती आहे. 1956 मध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या हस्ते ही वनवासी प्रभू श्रीरामाची मूर्ती स्थापन करण्यात आली. वनवासी वेशातील प्रभू रामाच्या मूर्तीसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट. प्रभू श्रीरामाची वनवासी मूर्ती (Reporter) एका दगडात घडवली मूर्ती : प्रचंड शुकशुकाट, उंच आणि दाट झाडांनी वेढलेल्या शांत परिसरात प्रभू श्रीरामाची ही अतिशय देखणी आणि सुंदर मूर्ती एकच दगडात घडवण्यात आली. इंगळे नावाच्या मूर्तिकाराकडून डॉ. शिवाजीराव पटवर्धन यांनी ही मूर्ती घडवून घेतली. मूर्तिकार इंगळे असाच उल्लेख तपोवनात असणाऱ्या कागदपत्रात सापडतो. इंगळे यांचं पूर्ण नाव काय होतं, ते कुठले होते, हे मात्र स्पष्ट होत नाही. आदिवासी पुरुषाच्या वेशातील पिळदार शरीर आणि तेजस्वी मुद्रा असणारी प्रभू श्रीरामाची ही मूर्ती अगदी नजरेत भरणारी अशीच आहे.

