ETV Bharat / state

आधी मिळणारं भाडं नाकारणं थांबवा, मग ॲपवर आधारित टॅक्सीला विरोध करा; हायकोर्टानं स्पष्टच सांगितलं - BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालय ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : August 5, 2025 at 8:09 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 9:52 AM IST 2 Min Read

मुंबई : रॅपिडो बाईक टॅक्सीमुळे उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा दावा करणाऱ्या ठाण्यातील रिक्षा चालकांना मुंबई उच्च न्यायालयानं कोणताही दिलासा देण्यास सोमवारी नकार दिलाय. ॲपवर आधारित या ॲपवर तुमच्या मूलभूत अधिकारांवर कसा आणि कोणता परिणाम होणार आहे?, असा सवाल करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्या रिक्षाचालकांची चांगलीय कानउघडणी केली.



हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? - आज ॲपवर आधारित टॅक्सी चालवू नका म्हणताय, उद्या म्हणाल मेट्रो चालवू नका. ॲपवर आधारित बाईक टॅक्सीचा तुमच्या उपजीविकेवर कसा काय परिणाम होईल?, तुम्ही आधी लोकांना इच्छित स्थळी घेऊन जाण्यास नकार देणं थांबवा. मग लोकांना नवा पर्याय स्वीकारण्याची वेळच येणार नाही आणि हे सारं आपोआप थांबेल. रस्त्यावर टॅक्सी चालक आणि रिक्षाचालक ग्राहकांना कसे वागवतात?, त्यांची भाषा, त्यांचा उद्धटपणा कसा असतो?, हे आम्हीही बऱ्याचदा पाहिलेलं आहे. बाहेर जनता दररोज याचा सामना करते. तुमच्या मूलभूत अधिकारावर अजिबात परिणाम होण्याचा प्रश्नच नाही. कारण दरवर्षी इतक्या टॅक्सी बाजारात येत असतात, यात बेकायदेशीरपणा आढळल्यास राज्य सरकार त्यावर योग्य तो निर्णय घेईल.



काय आहे प्रकरण? - शहरात नॉन ट्रान्सपोर्ट क्रमांकाच्या ॲपवर आधारित रॅपिडो बाईक, टॅक्सी बिनदिक्कत चालवल्या जाताहेत. त्याचा थेट आमच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत ठाण्यातील रिक्षा चालक अमरजीत गुप्ता आणि अन्य काही जणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, कायद्यानं प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात व्यावसायिक वाहन म्हणून नोंदणीकृत आणि पिवळ्या नंबर प्लेट असलेली वाहनेच टॅक्सी म्हणून चालवण्याची परवानगी आहे. मात्र असं असतानाही रॅपिडो ॲपद्वारे राईड्स बुक केल्या तेव्हा ज्या बाईक दिसल्या त्या सर्व पांढऱ्या नंबर प्लेटच्याच होत्या. त्यामुळे ही वाहतूक खासगी वाहनांवरच केली जातेय, जी पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता.



राज्य सरकारची भूमिका - यावर अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची तटके यांनी कोर्टाला सांगितलं की, बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या या बाईक टॅक्सींवर ट्रॅफिक पोलीस आणि वाहतूक विभागाकडून कारवाई सुरू आहे. सरकारी वकिलांनी केलेल्या या दाव्यावर समाधान व्यक्त करीत या याचिकेवर अधिक सुनावणी घेण्याचं कोणतंही कारण नाही, असं स्पष्ट करून याचिका फेटाळत असल्याचे संकेत दिले. तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका मागे घेत असल्याचं हायकोर्टाला सांगितलं.



हेही वाचाः

Last Updated : August 5, 2025 at 9:52 AM IST