ETV Bharat / state

वैजनाथाच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक परळीत दाखल; लवकर दर्शन मिळण्याकरिता देवस्थानकडून सोय - SHRAVAN SOMWAR 2025

परळी वैजनाथ मंदिर ( Source- ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 28, 2025 at 10:12 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 11:31 AM IST 1 Min Read

परळी (बीड) - बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या प्रभू वैजनाथाच्या दर्शनासाठी लाखो भाविकांची परळीत अलोट गर्दी होणार आहे. ही संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन वैजनाथ देवस्थान ट्रस्टनं जय्यत तयारी केली आहे. उत्तर घाटावरील पायऱ्यांवर महिला, पुरुष आणि पासधारक भाविकांसाठी वेगवेगळ्या 3 रांगांची सोय करण्यात आली आहे. रांगेतील भाविकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दर्शनासाठी उत्तर प्रवेशद्वार, गाभाऱ्यातून दर्शन आणि त्यानंतर पश्चिम द्वारानं निर्गम अशी एकमार्गी व्यवस्था आहे. त्यामुळे भाविकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही, अशी परळी देवस्थान ट्रस्टनं विश्वास व्यक्त केला आहे. दिवसभर लाखो भाविक दर्शनासाठी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण देवस्थान परिसर भाविकांच्या स्वागातासाठी सज्ज झाल्याचं दिसून येत आहे. वैजनाथ मंदिरात पुजा (Source- ETV Bharat Reporter)

Last Updated : July 28, 2025 at 11:31 AM IST