लालबागच्या राजाचा प्रथम दर्शन सोहळा; पाहा गणपती बाप्पाची पहिली झलक! - LALBAUGCHA RAJA 2025

मुंबईतील प्रसिद्ध अशा लालबागच्या राजाचा प्रथम दर्शन सोहळा रविवारी (24 ऑगस्ट) पार पडला.

First look of Mumbai's Lalbaugcha Raja ahead of Ganesh Chaturthi on August 27
लालबागच्या राजाचा प्रथम दर्शन सोहळा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 24, 2025 at 8:11 PM IST

1 Min Read

मुंबई : गणरायाच्या आगमन सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. याची सर्वाधिक धामधूम मुंबईत पाहायला मिळत आहे. मुंबईतील अनेक मंडळातील गणपती बाप्पांचे आगमन सोहळे सुरू झाले असून प्रथम दर्शनही झालंय. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील प्रसिद्ध अशा लालबागच्या राजाचा प्रथम दर्शन सोहळा रविवारी (24 ऑगस्ट) पार पडला. यावेळी भाविकांची मोठी गर्दी बघायला मिळाली. इतर मंडळांप्रमाणं या मंडळाच्या गणरायाचा आगमन सोहळा नसला तरी प्रथम दर्शन सोहळा मात्र मोठ्या उत्साहात आणि थाटामाटात करण्यात येतो.

First look of Mumbai's Lalbaugcha Raja ahead of Ganesh Chaturthi on August 27
लालबागच्या राजाचा प्रथम दर्शन सोहळा (ETV Bharat Reporter)

लालबागच्या राजाची पहिली झलक : दरवर्षी गणेश चतुर्थीच्या दोन दिवस आधी लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून लालबागच्या पहिली झलक दाखविली जाते. आज सायंकाळी लालबागच्या राजाची पहिली झलक गणेश भक्तांना पाहायला मिळाली. दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील डोळे दीपतील असं लालबागच्या राजाचं सुंदर रूप पाहायला मिळालं. यंदा लालबाग येथे जामनगरच्या वनताराची थीम साकारण्यात आली आहे. तसंच दक्षिण भारतातील तिरुपती बालाजीच्या मंदिराचा देखावा साकारण्यात आला आहे. दरवर्षीप्रमाणेच यावर्षीचे लालबागच्या राजाचं हे रूप डोळ्याचं पारणं फेडणारं आहे. दरम्यान, गेली अनेक वर्षे लालबागच्या राजाचे हे डेकोरेशन दिवंगत प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई करत होते.

First look of Mumbai's Lalbaugcha Raja ahead of Ganesh Chaturthi on August 27
लालबागच्या राजाचा प्रथम दर्शन सोहळा (ETV Bharat Reporter)

1934 पासून गणेशोत्सवाला सुरुवात : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून बुधवार दिनांक 27 ऑगस्ट ते शनिवार दिनांक 6 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत मोठ्या जल्लोषात बाप्पाचा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. दरम्यान, लालबागच्या राजाची जगभर कीर्ती आहे. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानं 1934 पासून गणेशोत्सवाला सुरुवात केली. यंदाचं लालबागच्या राजाचं हे 92 वं वर्ष आहे. लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी लाखो गणेशभक्तांची रांग पाहायला मिळते.

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

