देशातील पहिली 'एआय अंगणवाडी' नागपूरच्या वडधामना इथं सुरू, 10 दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत वाढ - NAGPUR AI ANGANWADI

नागपूरमध्ये सुरू झालेल्या देशातील पहिल्या एआय अंगणवाडीत व्हीआर हेडसेट्स, एआय तंत्रज्ञान संलग्न स्मार्ट डॅशबोर्ड्स यासारख्या डिजिटल साधनांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं जातं.

NAGPUR AI ANGANWADI
देशातील पहिली एआय अंगणवाडी नागपूरमध्ये (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 4:36 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 7:14 PM IST

नागपूर : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) उपयोग आता सर्वच क्षेत्रांत सुरू झाला आहे. त्यामुळं अवघड काम देखील सोपं झालंय. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या पुढाकारानं अंगणवाडीतील मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी, या उद्देशानं एआय अंगणवाडी सुरू केली आहे. देशातील पहिली एआय तंत्रज्ञानावर आधरित ही अंगणवाडी नागपूरमधील वडधामना ग्रामपंचायत गावात तयार झाली आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं मुलांना आभासी (व्हर्चुअल) जगात नेलं जातं. त्याच्या माध्यमातून लहान मुलांना शिक्षणाचं धडे दिले जातं. त्यामुळं अंगणवाडी (शाळेत) जाताना रडणारे लहानगे आता प्रसन्न मनानं आणि हसत-हसत जात आहेत.

Nagpur AI Anganwadi
एआय अंगणवाडीत शिक्षण घेताना विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

आभासी विश्वात रमू लागले विद्यार्थी : नागपूर शहरालगत असलेल्या वडधामना इथं देशातील पहिली एआय तंत्रज्ञानवर आधारित अंगणवाडी सुरू झाली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘मिशन बाल भरारी’ उपक्रमांतर्गत एआय अंगणवाडीचा शुभारंभ झाला होता. यानंतर अवघ्या 10 दिवसात अंगणवाडीचं संपूर्ण चित्र बदललं. लहान मुलांना शाळेत नेण्यासाठी आई-वडिलांना अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागते. अशीच काही परिस्थिती एआय अंगणवाडीत देखील अनुभवायला मिळाली होती. परंतु, ही परिस्थिती फार काळ टिकली नाही. शाळेत काही दिवस घालवल्यानंतर चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना एआय शाळेचा लळा लागला. विद्यार्थी अंगणवाडीतील व्हर्चुअल विश्वात रमू लागले. त्यामुळं आता एआय अंगणवाडीत जाण्यासाठी चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना सांगावं लागत नाही. तर ते सकाळी उठल्यानंतर स्वतः अंगणवाडी जाण्यासाठी तयार होतात, अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिली पालकांनी दिली.

Nagpur AI Anganwadi
देशातील पहिली 'एआय अंगणवाडी (ETV GFX)

40 अंगणवाडींचा होणार कायपालट : जिल्हा परिषदेअंतर्गत अंगणवाडीच्या माध्यमातून लहानपणीच बालमनावर 'एआय' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मुलांच्या कल्पनाशक्तीला चालना मिळावी यासाठी 'मिशन बाल भरारी' या उपक्रमाच्या अंतर्गत एआय अंगणवाडी सुरू केली. एआय अंगणवाडीच्या माध्यमातून महानगरातील मुलांना ज्या-ज्या सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून विश्वास मिळतो, तो विश्वास ग्रामीण भागातील मुलांनाही एआय अंगणवाडीत मिळावा असाही या उपक्रमाचा उद्देश आहे. एआय अंगणवाडी हा देशातील पहिला उपक्रम असला तरी येत्या महिन्याभारत नागपूर जिल्ह्यातील 40 अंगणवाडी एआय अंगणवाडीमध्ये रूपांतरित होतील, अशी माहिती नागपूर जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास घोडके यांनी दिली.

देशातील पहिली 'एआय अंगणवाडी' नागपूरच्या वडधामना इथं सुरू, 10 दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत वाढ (ETV Bharat Reporter)

भारतामधील पहिली एआय अंगणवाडी : भारतामधील पहिली आगळीवेगळी पायलट योजना आहे. यात अंगणवाडीच्या ताईंना या स्मार्ट साधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी आवश्यक विशेष प्रशिक्षण दिलं आहे. ‘मिशन बाल भरारी’ या उपक्रमाअंतर्गत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर जिल्ह्यामध्ये आणखी 40 एआय अंगणवाड्या सुरू करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. "ग्रामीण आणि शहरी शिक्षणात असलेली दरी मिटवून प्रत्येक मुलाचा उत्साह वाढावा, आनंद आणि कुतूहलानं त्याला शिकता यावं हा या उपक्रमामागील भावनिक संकल्प आहे. हा संकल्प महाराष्ट्रातील बालशिक्षणामध्ये ऐतिहासिक बदल घडवेल," असा विश्वास नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी व्यक्त केला.

Nagpur AI Anganwadi
एआय अंगणवाडीत डिजिटल साधनांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं जातं (ETV GFX)

'या' सोयी सुविधा उपलब्ध : भारतातील पहिल्या एआय अंगणवाडीत मुलांना कविता, गाणी, अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी व्हिआर हेडसेट्स, एआय तंत्रज्ञान संलग्न स्मार्ट डॅशबोर्ड्स आणि इंटरॅक्टिव्ह डिजिटल कंटेंट यांसारख्या आत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अशा सोयी-सुविधा प्रीमियम खासगी अंगणवाड्यांमध्येही उपलब्ध नाही, असं वैशिष्ट्य या प्रकल्पात आहे.

Nagpur AI Anganwadi
एआय अंगणवाडी (ETV Bharat Reporter)

आमच्या मुलांना मिळणार दर्जेदार शिक्षण : आमच्या मुलांनी चांगल्या खासगी शाळेत जावं अशी आमची इच्छा आहे. परंतु आर्थिक परिस्थितीनं आमचे हात बांधले आहेत. मात्र, सरकारनं आमचा विचार करून 'एआय बेस' अंगणवाडी सुरू केल्यानं आमच्या स्वप्नांना पंख लागलेत, अशी प्रतिक्रिया पालकांनी दिलीय. या अंगणवाडीतून ज्यावेळी आमची मुलं घरी येतात. त्यावेळी त्यांचं आचरण बदललेलं असतं. ते गुणी बाळासारखं वागतात, असं काही पालकांनी सांगितलं.

Nagpur AI Anganwadi
एआय अंगणवाडीत शिक्षण घेताना विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

विद्यार्थ्यांच्या पटसंस्थेत वाढ : एआय अंगणवाडीत सध्या 25 विद्यार्थ्यांना व्हर्चुअल रिअॅलीटी (VR) हँडसेटच्या माध्यमातून शिक्षण दिलं जात आहे. नव्या आणि आत्याधुनिक तंत्रज्ञानमुळं मुलांना शिकवणं सोपं झालं आहे. त्यामुळं अनेक पालकांनी आपल्या मुलाच्या प्रवेशासाठी एआय अंगणवाडीत प्रवेश घेण्यासाठी माहिती घेतली आहे. एआयच्या माध्यमातून लहान मुलांना शिकवणं सोपं झाल्यामुळं अंगणवाडीतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा तणाव कमी होत आहे. एआयमुळं विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागत असल्यानं याचा फायदा पटसंख्या वाढीवर होत आहे.

Nagpur AI Anganwadi
आत्याधुनिक तंत्रज्ञानमुळं मुलांना शिकवणं सोपं (ETV GFX)

हेही वाचा :

  खादीचं मॉडर्न लूक पाहून भारावले जिल्हाधिकारी; 'मेळघाट हाट'मध्ये खादी महोत्सव
  जिवंत व्यक्तीला दाखवलं मृत: जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी अधिकाऱ्यांना धरलं धारेवर, चूक दुरुस्त करण्यासाठी बजावलं पत्र
  देशात पहिल्यांदाच जिल्हा न्यायाधीशांसाठी एआय वापराबाबत धोरण, केरळ उच्च न्यायालयानं काय दिलेत आदेश?
Last Updated : August 7, 2025 at 7:14 PM IST

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

ETV Bharat Logo

